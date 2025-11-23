Poder total para Jerí

El presidente José Jerí ha presentado al Congreso un proyecto de ley para que le den facultades delegadas. El Ejecutivo quiere hacer leyes. Se trata de la seguridad ciudadana, la lucha contra la criminalidad, el crecimiento económico responsable y el fortalecimiento institucional.

El Ejecutivo, en otras palabras, plantea sustituir al Congreso. Si un Congreso no puede legislar sobre las materias fundamentales del orden del país, ¿para qué está?

Este es el trasfondo de la propuesta de Jerí. Alentado por su popularidad, quiere dar un paso más. Quiere asumir las dos riendas: la de administrar el gobierno y la de dictar leyes.

Ha hecho el pedido con carácter de urgencia. Como para que no lo piensen mucho. El país está en crisis. La inseguridad campea. Jerí se aprovecha de la indignación que eso causa.

Si el gobierno no ha bajado el número de muertos, asaltos o extorsiones, ¿qué le hace pensar que tendrá resultados si dicta leyes?

Se debe ver con todo cuidado. El Congreso no puede ser sirvienta del Ejecutivo. La inseguridad no puede aceptarse como pretexto. Eso pasa en todas las dictaduras.

El proyecto, por ejemplo, plantea “penalizar” la divulgación de información considerada sensible (PL 13280/2025-PE, 3.1.5). ¡El sueño cumplido de Aníbal Torres!

¿Qué es “información sensible”? ¿Se penaliza la divulgación? ¿O sea, los medios son responsables de brindar información al público?

A quien puede y debe castigarse es a un funcionario que incumpla su función de proteger la reserva de un caso. ¿Pero alguien que obtiene la información y la difunde por interés público?

Los medios de comunicación solo son responsables frente a acusaciones de injuria, difamación y calumnia, o de violación de la intimidad y del honor personal. Cualquier otro supuesto delito es, obviamente, un interés del gobierno que no quiere que se sepa nada sobre un caso.

Nunca el público se hubiera enterado de los Rolex de Dina Boluarte ni de la acusación de violación que tuvo José Jerí.

Si algo hemos aprendido en los últimos años es que los gobiernos y los congresos tienen en su seno a delincuentes. A ellos hay que investigar y sobre ellos hay que revelar la información.

¿A qué tipo de gobierno apunta el presidente Jerí? Todos los poderes para él y menos información para el público. Si es ese su objetivo, ya sabemos la mala intención que hay detrás.

¡No a las autocracias populistas!