Mujeres, MBA y liderazgo: una oportunidad que el mundo corporativo no puede desaprovechar

“En el Perú vemos esta brecha cerrándose también cada año,  con más mujeres peruanas dispuestas a postular a un MBA top internacional”.

    Adelina Dasso
    Co-fundadora de MBA Women Peru

    "Lo que queda es mucho trabajo por hacer, pero lo primero es ser conscientes del desafío". (Foto: GEC)
    En el Día Internacional de la Mujer nos preguntamos: ¿se puede crear un ambiente inclusivo y diverso donde todos tengamos las mismas oportunidades de crecer?

