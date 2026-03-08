Mujeres, MBA y liderazgo: una oportunidad que el mundo corporativo no puede desaprovechar

En el Día Internacional de la Mujer nos preguntamos: ¿se puede crear un ambiente inclusivo y diverso donde todos tengamos las mismas oportunidades de crecer?

La respuesta es sí, pero requiere esfuerzo. De acuerdo al estudio Women in the Workplace 2025 de Mckinsey (the 11th Annual Report), en el 2025 hubo un retroceso en el compromiso por parte de corporaciones globales con las mujeres. La representación femenina, especialmente en liderazgo, retrocedió y se crearon nuevas brechas.

Sin embargo, las corporaciones que sí invierten en mujeres muestran mejores resultados: Las compañías que mantienen un compromiso fuerte con la equidad de género tienen mayor representación femenina y han logrado progresos acelerados en los últimos años.

De acuerdo al estudio antes mencionado, las corporaciones que han logrado cerrar su brecha de género lo han hecho a través de decisiones específicas y sostenidas. En primer lugar, sponsorship senior: asignar sponsors a mujeres de alto potencial multiplica por 2.5 sus probabilidades de promoción y acelera la presencia femenina en liderazgo. En segundo lugar, flexibilidad sin penalización: modelos híbridos/remotos y evaluación por resultados mejoran la retención, reducen brechas de ascenso y aumentan el engagement, especialmente en madres y cuidadoras.

En tercer lugar, managers inclusivos: formar líderes en sesgos y liderazgo inclusivo incrementa el número de mujeres que acceden al primer nivel de management. En cuarto lugar, inversión sostenida en DEI: mantener DEI incluso en contextos económicos adversos mejora la atracción de talento, el clima laboral y reduce la rotación. En quinto lugar, beneficios familiares robustos: licencias para madres y padres extendidas fortalecen la retención en mid-career y amplían el pipeline femenino hacia roles senior.

Desde MBA Women Perú, iniciativa cofundada con Fanny Díaz, buscamos cerrar la brecha de género, apoyando a las mujeres peruanas de MBA internacionales desde tres frentes: aquellas interesadas en hacer un MBA internacional (pre-MBA), estudiantes MBA y aquellas graduadas de un MBA internacional (mujeres MBA).

En la rama del MBA hay buenas noticias para las mujeres. De acuerdo al Forte Foundation’s 2024 report, se ha llegado a un récord de enrollment de mujeres en MBA en escuelas top globales. Ya hay 8 escuelas MBA que han cerrado la brecha de género en sus programas.

En Perú vemos esta brecha cerrándose también cada año, con más mujeres peruanas dispuestas a postular a un MBA top internacional. Esperamos que el mundo corporativo acompañe esta tendencia donde las mujeres cada vez se arriesgan más e invierten en su futuro. Desde nuestro lado, vemos cada año más interés de las corporaciones y organizaciones afines en buscar cerrar esta brecha. Lo que queda es mucho trabajo por hacer, pero lo primero es ser conscientes del desafío.