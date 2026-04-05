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¿Qué podemos hacer por el Perú?

“En estas elecciones, lo principal será informarnos, involucrarnos e interesarnos tanto por lo que el país necesita como por aquello que los candidatos proponen”.

    Luis Romero
    Por

    Presidente del Directorio de Crredicorp y del BCP

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    "Lo mejor que podemos hacer por nuestro país el 12 de abril es optar por el desarrollo y el fortalecimiento, no solo de nuestra economía". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "Lo mejor que podemos hacer por nuestro país el 12 de abril es optar por el desarrollo y el fortalecimiento, no solo de nuestra economía". (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Todos hemos escuchado la frase con la que John F. Kennedy inició su gestión hace 65 años: “No preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país”. La cita, por lo mucho que se ha repetido desde que se pronunció, corre el riesgo de consolidarse como un lugar común, pero haríamos mal en perder de vista su significado. Sobre todo con las elecciones a una semana de distancia, es importante que tomemos en cuenta la manera en la que esta describe el rol y la responsabilidad que debemos asumir como ciudadanos.

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