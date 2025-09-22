Elecciones: primeros números

Es claro que estamos ante unas próximas elecciones presidenciales marcadas por la incertidumbre, no solo por el alto número de candidatos, sino también por la desconfianza y el desinterés. En la encuesta de intención de voto de Ipsos de setiembre del 2025 (“Perú 21”, 18/9/25), la suma de quienes responden que votarán “en blanco”, “viciado” o “por ninguno” es del 37%; y los que no precisan su voto son 10%. Esto es: 47% no sabe a quién elegirá.

Rafael López Aliaga es hoy por hoy el candidato preferido. Con 10% nacional, en el sector B obtiene buenos resultados con un 18%; y en C, 13%. En el minoritario sector A del país –el de mayores ingresos económicos–, barre con un espectacular 52%. En Lima en general obtiene 19%, 9 puntos más que su performance nacional.

Keiko Fujimori, con 8% nacional, obtiene en el sector E –el de menos ingresos– su más alto porcentaje: 11%, frente al 3% de López Aliaga, mientras que en el interior del país obtiene también la más alta intención de voto entre todos los posibles candidatos: 8%.

El tercero en la encuesta de Ipsos es Mario Vizcarra, hermano del expresidente, con 5% nacional. En el sector A obtiene 0%, mientras que su mayor intención es en C y D, con 6%.

Con un porcentaje aún tan alto de electores desafectos a cualquier candidatura, a siete meses de la fecha señalada la campaña electoral no se ha iniciado todavía en buena parte del país, sobre todo más allá de Lima: en la capital del país los “en blanco”, “viciado” y “por ninguno” suman 23%, mientras que en las otras regiones son 44%.

Uno de los datos claves de la próxima votación se encuentra en el reciente sondeo de Datum (El Comercio, 21/9/25). Ante la pregunta “¿con qué se siente más identificado?”, solo 35% dice “con el Perú”, mientras que el 49% se identifica con ámbitos más cercanos: el 30% “con la comunidad” y el 19% “con la región” (16%, “con ninguno”). La afinidad basada en la cercanía y el origen del candidato explicaría el apoyo a López Aliaga en Lima, y especialmente en el sector A. Junto con esto, tal disposición podría estar anunciando el ascenso de alguna candidatura proveniente del sur o del norte del país, siempre que para sumar votantes logre representar esta identidad regional, comunal o, quizá, incluso “anticapitalina”.