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Reflexiones sobre la “tramoya electoral” peruana

“Ha llegado el momento de reaccionar y reimaginar la República, analizando el complejo proceso histórico que se viene expresando en la degradación de su representación política”.

    Carmen McEvoy
    Por

    Historiadora

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    Resumen

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El Estado Peruano vive un proceso de implosión en cámara lenta, y la fase final, cuya real dimensión es difícil de evaluar, está a la vuelta de la esquina. Porque aquella República que nació a sangre y fuego, envuelta en sueños de libertad —pero también contaminada por la traición, amén de la voracidad rapaz de sus dueños de turno— ya no da para más. Y, de esta larga historia que, para quienes la conocemos, tiene mucho de déjà vu dramático, pero también de comedia de enredos, vienen a mi memoria una serie de momentos que nos definieron. Entre ellos, ese viaje solitario del defenestrado presidente La Mar hacia Costa Rica (1829), donde murió de una pena provocada por la mezcla de traición e injusticia que no logró remontar. Ciertamente, un héroe de Ayacucho fue condenado a morir en el exilio por un camarada de armas desesperado por reemplazarlo en el sillón presidencial.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.