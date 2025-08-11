Pequeños vs pequeños

Hace algunas semanas, mencionábamos que el problema de la formalización minera no es uno que enfrente a grandes mineras titulares de concesiones contra pequeños mineros (para formalizarse en el Reinfo se requiere la firma de un acuerdo de explotación entre el titular de la concesión y el minero informal), y comentábamos que el 77% de los mineros con Reinfo opera sobre concesiones de pequeños mineros. Un análisis reciente de Víctor Caballero, “La minería informal de la región Ica: estudio del registro del Reinfo”, refuerza esta tesis.

El estudio se sumerge en la data de 508 mineros en vías de formalización que demandan 696 concesiones de terceros en Ica. La más importante conclusión del autor es que el conflicto en Ica no es una lucha de pequeños mineros informales contra grandes empresas que han monopolizado las concesiones, sino entre pequeños posesionarios y pequeños mineros informales que buscan formalizarse.

De hecho, de los 508 mineros informales registrados en Ica, 75,6% demandan una sola concesión, mientras 21,4% demandan dos o tres concesiones. En otras palabras, el 97% del total de mineros informales inscritos requieren obtener entre una y tres concesiones para operar, que sumadas llegan a 464 concesiones (89,7% del total). Asimismo, al menos en esta zona del país, no se observa la existencia de mineros informales que estén buscando formalizarse vía territorios ubicados en concesiones de mineras grandes.

En otras palabras, la gran mayoría de mineros informales son pequeños mineros que trabajan en cientos de concesiones de pequeños posesionarios, no evidenciándose una situación de acaparamiento de concesiones en pocas manos.

Sobre el resto de mineros informales de la zona, 15 mineros demandan entre cuatro y siete concesiones (72 derechos mineros), y son estos quienes, al menos desde la perspectiva de la cantidad de concesiones que persiguen, pueden ser considerados empresas medianas con capacidad económica; quienes probablemente realicen adicionalmente actividades de transporte, beneficio y procesamiento de mineral.

Ahora bien, cuando se analiza a quién pertenecen los derechos mineros, se observan 246 empresas titulares de 696 derechos mineros. Los titulares de más del 50% de concesiones son empresas titulares de entre una y tres concesiones. Solo 17,4% de titulares podría considerarse como una gran empresa, al tener 11 a más concesiones mineras.

Otra forma de verlo es que 308 de 508 mineros demandan entre una y dos concesiones de 107 empresas. La dispersión de la tenencia de derechos mineros es evidente, y también que si 43,5% de empresas con derechos mineros tiene problemas con 44,2% de mineros informales, la formalización es un conflicto que efectivamente enfrenta mayoritariamente a pequeños empresarios con pequeños mineros informales.

En efecto, Caballero indica que no se puede concluir que haya una acumulación excesiva de concesiones mineras en pocos titulares de derechos mineros. Apunta que solo el 3,2% de titulares de derechos mineros posee entre 10 y 39 concesiones, equivalente al 20,3% de los derechos mineros.

El presidente de la Confemin –que no me cansaré de repetir que está afiliado a Renovación Popular del alcalde López Aliaga– advierte que, para solucionar el problema de la formalización minera, deben “revertirse” las concesiones acaparadas en pocas manos (¿expropiarse?) o eliminar el requisito del acuerdo de explotación de cara a la formalización, porque argumenta que los titulares imponen condiciones abusivas a los mineros informales.

Existiendo tantas concesiones mineras que compiten entre sí es poco verosímil que, si les imponen condiciones leoninas no puedan irse a trabajar a otra concesión, pero en todo caso lo que sí queda claro es que no hay un acaparamiento de concesiones en pocas manos, sino de muchos titulares de pocas concesiones cuyos intereses se enfrentan a los de los mineros informales.