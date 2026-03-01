Se la pasan evaluando

El Congreso eligió a José María Balcázar como presidente. Lo hizo en reemplazo de José Jerí, quien también fue presidente por este mismo Congreso.

Jerí expuso sus posibles contactos ilegítimos con empresas chinas. Bastó eso para que el Congreso, en su mayoría, se apartara de él y lo censurara.

Con Balcázar sucede lo mismo. La opinión pública empieza a conocer sus antecedentes, y algunos en el Congreso se asustan de eso.

La lideresa de Fuerza Popular ha planteado una posible censura del presidente. Su partido lo haría en caso de que coacte la independencia del Banco Central de Reserva.

Este supuesto es inverosímil. Balcázar invitó a Palacio, entre los primeros, a Julio Velarde, presidente del BCR. En ningún momento se puso en entredicho la autonomía del ente emisor.

Después, el pretexto ha sido otro: el cambio de presidente del Consejo de Ministros. Arturo Alegría, de Fuerza Popular, así lo aseguró.

“Si el Gabinete tiene que ir al Congreso el día de mañana, yo te diría, evidentemente, que estamos en absoluta contra”, declaró a El Comercio.

Son pretextos y maniobras electorales. Ni la señora Fujimori ni el señor Alegría mencionan la propuesta del nuevo Gabinete. Censurarlo o no, ¿no debería depender de eso?

Renovación Popular anunció que no dará el voto de confianza y agrega que evalúa una censura al Gabinete. La razón: “La repartija de un pacto mafioso”.

El líder de la agrupación, Rafael López Aliaga, no presenta pruebas o testimonios; él decide que, de pronto, hay pactos mafiosos. Hay que avisarle: en el Congreso hay pactos mafiosos desde el primer día.

Renovación Popular ha perdido un par de puntos en las encuestas, ya que se le atribuyó haber apoyado la elección de Balcázar.

Keiko Fujimori, más bien, ha subido ligeramente. Es buen negocio pegarle al presidente; que lo digan Dina Boluarte, José Jerí y, ahora, José María Balcázar.

A estos grupos y a estos líderes les conviene apartarse del gobierno, pero no mucho. Por eso dicen: “Evaluaremos”.

Primero escuchas, después evalúas y, finalmente, decides. El país se hunde en lluvias, huaicos, extorsionadores, Petro-Perú y Sedapal. ¿Y los candidatos “evalúan”?

No evalúen. Presenten propuestas para que la gente elija. ¿Cómo enfrentar la delincuencia? ¿Cómo proteger a la gente de las lluvias y huaicos? ¿Qué hacer con la destructiva empresa Petro-Perú? ¡Y cómo!

Esto es lo que deben hacer los partidos en contienda y no pasársela “evaluando” y amenazando.