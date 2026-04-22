El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Seis bancadas, catorce facciones

“Nada garantiza que el Congreso bicameral mantenga su reglamento [sobre el transfuguismo]”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    El nuevo Congreso tendrá dos cámaras con seis bancadas. Si bien son la mitad de bancadas con las que se cierra el actual período unicameral, esto no garantiza una reducción de las prácticas de transfuguismo normalizadas en los últimos años. Es cierto que el nuevo reglamento establece que solo se formen bancadas al inicio del período entre quienes participaron de la elección y que no se incremente el número durante el mandato. Sin embargo, por una única vez, un senador o diputado podrá irse a otro grupo –distinto del que fue elegido– que ya esté establecido. Los que renuncien formarían parte del denominado ‘grupo mixto’, que no tendrá el beneficio de asesores ni de oficinas.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.