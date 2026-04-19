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Suicidio y asesinato

“No sabremos a quién quiso el elector como contendiente de la segunda vuelta”.

    Federico Salazar
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    ilustración: Composición GEC
    ilustración: Composición GEC

    La ONPE murió por propia mano. No murió sola, sin embargo. Se llevó consigo la confianza de los ciudadanos, la seguridad del voto y, por tanto, la mínima garantía de la democracia.

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