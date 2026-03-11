El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Tiempo de mirar las listas congresales

“Aspirar a gobernar el país sin pensar en el Congreso puede ser una tarea suicida”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La clave está en buscar nuestros rostros, pero con un mínimo de conocimiento del terreno político". Ilustración: Composición GEC
    "La clave está en buscar nuestros rostros, pero con un mínimo de conocimiento del terreno político". Ilustración: Composición GEC

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.