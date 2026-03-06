El Comercio
Tragedia global, miseria local

“Agravados dramas humanos, chocando con un gobierno mamarrachento y con congresistas muy mayoritariamente mafiosos, que buscan ser reelegidos, cueste lo que cueste, al país”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

    "Múltiples analistas, entre ellos muchos norteamericanos, señalan que las verdaderas motivaciones de Trump son recuperar su imagen para las elecciones de medio término". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    Cómo creerle a Donald Trump cuando dice que lanzó una guerra preventiva urgente contra Irán para destruir sus avances nucleares, si ocho meses antes festejó su victoria regodeándose de que había eliminado todos los desarrollos atómicos iraníes.

