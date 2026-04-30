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Una cirugía mayor a la democracia

“No se trata de ser democráticos algunos días y otros no. La democracia no la hacen unos: la hacemos todos”.

    Anthony Ramos Vargas
    Por

    CEO & Fundador de la Red Nacional de Juventudes del Perú (RENAJUV)

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Nuestra democracia no necesita de una cirugía ambulatoria; necesita de la precisión de una “cirugía mayor” y del equipo indicado para hacerlo, porque lo que padece es una enfermedad que no se quita con esporádicos tratamientos moralistas. Este tipo de mal que hemos heredado lo conocemos por el daño institucional y el deterioro moral que causa, y que parece estar en nuestro ADN desde que somos una república.

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