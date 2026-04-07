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Una sola salud

“Lamentablemente, el Perú invierte en investigación y desarrollo menos del 0,2% de su PBI, una cifra que revela una debilidad estructural y presupuestal”.

    Fabiola León Velarde
    Por

    Fisióloga, Facultad de Ciencias de la Universidad Cayetano Heredia

    fabiola.leon@comercio.com.pe

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud bajo el lema “Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia”. La campaña de este año coincide con la cumbre internacional “One Health” (“Una sola salud”) en Lyon (Francia). Ambos eventos reconocen que la salud humana, animal, vegetal, así como la salud de los ecosistemas, están profundamente interconectadas.

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