Opinión

Muertes sin pausa

Las medidas contra el sicariato no están funcionando.

    El martes, un hombre ambulante en la estación Gamarra de la línea 1 del metro de Lima, en La Victoria. Foto: Joseph Ángeles / GEC
    Ayer, un hombre fue asesinado a tiros en la estación Gamarra de la línea 1 del metro de Lima, en La Victoria, y en medio de la violencia desatada por los autores del crimen resultó herido también un vendedor de café que, felizmente, fue rápidamente conducido al hospital Dos de Mayo y ahora se encuentra estable. Las circunstancias del ataque todavía no están claras, pero, por el lugar donde se produjo, es presumible que se trate de un nuevo caso de sicariato asociado al transporte. Cabe anotar que pocos días antes un desconocido realizó disparos contra la galería Modelli, ubicada frente al Parque Cánepa, y luego huyó con un cómplice en motocicleta. Ambos hechos, además, han ocurrido en pleno estado de emergencia.

