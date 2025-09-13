(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

1925: Touring Club Peruano
Las actividades del Touring Club Peruano son intensas y puntuales, muestra clarísima de la pujanza de esta institución que crece constantemente. Acaba de salir un número más de su revista mensual y se ha procedido a intensificar la entrega de carnets con la fotografía de los socios, además de distintivos para la chaqueta que permitan la inmediata identificación de los socios prestándoles toda la ayuda a la que tienen derecho. Sabemos también que el comité directivo y el comité técnico se encuentran abocados a la tarea de preparar nuevos raids. H.L.M.

