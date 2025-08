La IA en la discusión pública

En democracia, nuestras vidas están definidas por leyes y reglamentos que guían nuestro destino. Los estudiantes debemos formarnos no solo en conocimientos teóricos, sino también reflexionar, debatir y actuar sobre estas regulaciones. Aquí surgen las asociaciones estudiantiles que promueven cambios con impacto social positivo.

Desde la Universidad Científica del Sur nace BeLatin, un grupo académico multidisciplinario que crea una red colaborativa con universidades de América Latina y Estados Unidos. Esta alianza aborda temas de libertad económica, regulación, tecnología y políticas públicas mediante conferencias, simposios y publicaciones conjuntas, conectando lo académico con los desafíos regionales.

Un ejemplo es el evento “Democracy and AI Governance in the Americas”, realizado en junio en Berkeley, donde se discutió la relación entre inteligencia artificial y la organización pública, con gran participación de estudiantes y profesores. Un tema destacado fue si la justicia puede automatizarse con IA; se concluyó que, aunque es viable en un nivel operativo, la complejidad humana requiere supervisión.

Las asociaciones estudiantiles como BeLatin generan foros de discusión entre estudiantes de diversas carreras para analizar normativas y proponer soluciones a problemas reales. BeLatin fomenta la libertad y la regulación económica, transformando a los estudiantes en protagonistas que generan propuestas.