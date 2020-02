La provincia de Chincheros, en la región Apurímac, viene acatando un paro de 48 horas desde la medianoche de ayer, bloqueando la ruta Andahuaylas-Uripa-Chincheros hacia la región Ayacucho. Manifestantes protestan por las presuntas promesas incumplidas del gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón.

► Andahuaylas: con música y baile se lanzó el carnaval Jeronimiano Tupaykanakuy | FOTOS

Actualmente hay más de 100 vehículos varados por la presencia de piedras y troncos en la vía. Las actividades económicas también se encuentran paralizadas, tanto mercados, locales comerciales, instituciones públicas y privadas están tienen sus puertas cerradas.

Asimismo, algunos piquetes de personas vienen realizando marchas por las calles de Ranrachanca, Uripa y Chincheros.

”Nos sentimos abandonados, el gobernador de Apurímac no cumple sus promesas de campaña. En el sector salud hay falta de especialistas, no hay médicos y la población sufre, del mismo modo es en el sector agrario. En educación hay corrupción en la UGEL Chincheros. No quiso dar respuesta a nuestros pedidos (Lantarón), por tanto pedimos que se disculpe con el pueblo y que cumpla sus promesas de campaña”, dijo a El Comercio el presidente del Frente de Defensa Provincial de Chincheros, Crisologo Chávez Medrano.

Hasta la provincia de Chincheros llegó la prefecta de la región Apurímac, Ivone Contreras, quien dialogó con los dirigentes e intentó hablar vía telefónica con el gobernador regional, pero este no le contestó.

Si hoy no se pronuncia Lantarón Nuñez, los manifestantes han indicado que continuarán con sus protestas de manera indefinida.

En estos dos días de protestas no se han generado enfrentamientos entre agentes de la Policía Nacional y la población.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe