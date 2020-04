El avance del coronavirus entre el personal de la Policía Nacional ha generado que 47 agentes dejen de prestar servicios en sus unidades en Arequipa, informó el jefe de la IX Macro Región Policial, Víctor Zanabria Angulo.

Pese a esta situación complicada que atraviesa el personal policial de esta ciudad, el oficial ve poco probable que las dependencias policiales de la ciudad dejen de funcionar como ya ha sucedido.

El Puesto de Auxilio Rápido (PAR) de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres tuvo que dejar de atender tras el reporte de contagios entre su personal. Estos agentes sanos fueron enviados a la comisaría de Bustamante y Rivero para cumplir su servicio, mientras que los contagiados cumplen aislamiento domiciliario.

“El PAR se ha cerrado porque su infraestructura no permite ventilación ni alojamiento para los efectivos. Pero no hemos cerrado ninguna comisaría y no lo vamos a hacer”, afirmó el general PNP.

En las últimas horas, se detectaron tres casos en el personal de la comisaría de La Pampa, ubicada en la provincia arequipeña de Camaná. Tras ello se han tomado muestras a los agentes de las comisarías de Mollendo, La Punta, Cocachacra y Chucarapi. No se registraron nuevos infectados.

Hasta el momento se han aplicado 965 muestras de las cuales 47 dieron positivo. Un coronel PNP en retiro ha fallecido por COVID-19.

Según la sala situacional del Ministerio de Salud, 276 de los 19.250 casos confirmados de coronavirus se detectaron en Arequipa. En esta región, informa la plataforma virtual, han fallecido 8 personas.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el COVID-19?

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

