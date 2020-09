Desde hace unas semanas, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) gestionan de manera independiente alternativas para destrabar el proyecto Majes Siguas II. Las autoridades se juegan sus últimas cartas para definir el futuro de esta gran obra agrícola que permitirá la reactivación económica del sur del país.

Majes Siguas II se concibió hace 10 años a través de una Asociación Público Privada (APP). Con una inversión de US$ 404 millones que sería aportado de manera proporcional entre el Estado (51%) y el privado (49%) se iba a construir una gran infraestructura hidráulica para habilitar 38.500 hectáreas áridas en cultivos de agroexportación.

Ha pasado una década se han firmado 12 adendas, la inversión se incrementó a US$ 550 millones y las obras están paralizadas (al 14% de avance) desde el 2017. Para echarla andar nuevamente se necesitan US$ 104 millones más. El privado (consorcio Angostura Siguas) asumirá el adicional, pero requiere del Estado una garantía soberana por el monto de la nueva inversión, para asegurar su recuperación. El GRA no está en la facultad de otorgarle ese aval, el Ejecutivo, sí. Es ahí donde nacen dos propuestas.

Propuesta 1

El gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, está gestionando a través del Congreso de la República una iniciativa legislativa para que el Ejecutivo otorgue la garantía soberana que permitirá firmar la adenda 13 y reactivar Majes Siguas II. El proyecto de Ley N° 6133 ya se encuentra en la Comisión Agraria y debe ser debatido también en la Comisión de Presupuesto. La autoridad regional y el equipo técnico del GRA se encuentran en Lima sosteniendo reuniones con diferentes bancadas para socializar la importancia de la obra.

“Majes Siguas II es un proyecto emblema para el Perú, quisiera que las cosas para este proyecto salgan rápidas en el Congreso, así como lo hacen para otras cosas. Estoy seguro que ningún congresista se va oponer a un proyecto que va a dar más de 240.000 puestos de trabajo”, manifestó Cáceres Llica.

Este miércoles el gobernador sostuvo conversaciones con el presidente del congreso, Manuel Merino Lama y se expuso la importancia del proyecto a sus asesores. Se reunió con parlamentarios de Podemos Perú, Alianza para el Progreso, Somos Perú, FREPAP y con el presidente de la Comisión de Presupuesto, Humberto Acuña, quien mencionó que pondrá en agenda el proyecto de Ley para el próximo martes 22 de septiembre. Este jueves se reunirá con las bancadas de Fuerza Popular, Partido Morado, Alianza para el Progreso y con la Comisión Agraria del Parlamento.

Propuesta 2

Pese al incremento de la inversión de US$ 550 millones a US$ 654 millones, el proyecto Majes Siguas II sigue siendo rentable. Se calcula que portará US$ 900 millones al Producto Bruto Interno (PBI) de la región. Para el Ejecutivo es importante destrabar el proyecto porque fue una promesa de campaña y un compromiso del presidente, Martín Vizcarra, con Arequipa. El ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro Chavesta, ha propuesto un convenio para que el Minagri asuma la representatividad del proyecto. Como Ejecutivo no requieren autorización del Congreso para otorgar la garantía soberana, lo harían directo y más rápido.

El convenio fue rechazado por la mayoría de consejeros regionales de Arequipa. Pero se reconsideró, el Minagri presentó una segunda propuesta de convenio (con modificaciones) que fue expuesto por el ministro Montenegro a los consejeros, este último martes. El documento también tuvo observaciones. El próximo lunes 21 de septiembre regresa el ministro a Arequipa para una nueva reunión con los consejeros, para cerrar la última versión del convenio.

En el primer convenio el Minagri asumía todas las responsabilidades que tenía establecidas el GRA en el contrato, pero con la segunda propuesta, las responsabilidades y facultades son compartidas entre el GRA y el Minagri. Con el convenio el gobierno regional deberá entregar la titularidad del proyecto al Minagri, es decir que el nuevo concedente por cinco años será el ministerio, pero el GRA seguirá siendo el administrador y continuará con la custodia, operación y mantenimiento de las obras existentes.

El GRA también deberá ejecutar las vías de acceso público al proyecto y asumirá la gestión ambiental y social del proyecto, además de implementar el Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA) de la primera etapa. Será responsable de la contratación de los seguros de las obras hasta el 2022 y deberá continuar sus labores de supervisión que están establecidas en el contrato.

Compromisos

Por su parte, el Minagri, asumirá las obligaciones y derechos del concedente. Ejecutará los trabajos para la puesta a punto de las obras existentes, es decir que financiará los S/ 1.000 millones (aprox.) para la reparación de la infraestructura mayor de Majes I. También se hará cargo de los procesos existentes a nivel judicial, así como cualquier tipo de pago u obligación que se deriven de estos procesos. Cumplirá con los compromisos financieros derivados de su nuevo rol como representante legal.

Apoyará en las gestiones del GRA ante MEF para obtener los recursos para ejecutar las vías de acceso públicas. El Minagri llevará las negociaciones con el concesionario, el MEF y PROINVERSIÓN. Tramitará el saneamiento arqueológico del área irrigable y de la represa. Encargará a PROINVERSIÓN que se incluya en las bases de la subasta de terrenos la participación de adquirientes bajo de asociatividad sin que se vulneren la viabilidad del proyecto.

“Hemos puesto una segunda propuesta de convenio que ha sido trabajada con los aportes de los consejeros. Se ha hecho una exposición punto por punto. La idea es tener una reunión la próxima semana con los aportes oficiales y concretar el convenio. Arequipa tiene empezar a trabajar en esta propuesta para sacar adelante el proyecto. Si existen situaciones adversas en el otro lado (proyecto de ley en el Congreso), tenemos el convenio. No descartemos posibilidades”, manifestó el ministro Jorge Montenegro.

Posiciones

El consejero, Israel Zúñiga, está convencido que debe firmarse el convenio por que es el camino más rápido para destrabar el proyecto. “Hay una buena voluntad del Estado. El ministro lo ha explicado con manzanitas. El proyecto se queda en Arequipa no se lo puede quedar el gobierno nacional. El Minagri solo va ayudar a destrabar y lo regresará al gobierno regional. Si dejamos pasar esta oportunidad sería una gran pérdida para Arequipa y para el país”, agregó Zúñiga.

Por su parte la consejera, Jeimi Flores, quién se retiró antes que terminara la exposición dijo que ya era innecesario la reunión porque estaban respaldando la gestión del gobernador ante el Congreso. “Es una pérdida de tiempo para mí. Sería bueno que cada consejero manifieste su posición y no estar en esta situación. Deberíamos estar viendo el tema de la adenda 13 y no del convenio. Mi posición es que se trabaje el proyecto de Ley para que se dé la garantía a través del congreso”, sostuvo.

Arequipa tiene 14 consejeros regionales, el convenio debe aprobarse por mayoría para trasferir la titularidad del proyecto Majes II al Minagri. El primer convenio fue desaprobado por nueve consejeros, pero el ministro sostiene que con las modificaciones y explicaciones del nuevo documento los consejeros entenderán los grandes beneficios que trae el convenio.

