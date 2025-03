La clonación de placas vehiculares y otros delitos asociados a esta mala práctica afectan a los propietarios legítimos de los vehículos. También, dificultan la labor de la Policía Nacional (PNP) para identificar y recuperar las unidades vinculadas a actividades ilícitas. Por ello, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) presentó el nuevo servicio gratuito ‘Alerta clonación’.

La entidad desarrolló este producto en alianza con la Asociación Automotriz del Perú (AAP), ente encargado de la entrega física de las mencionadas placas de rodaje, necesarias para la circulación de los vehículos por las calles, avenidas y carreteras de todo el país.

Representantes de la Sunarp y la Asociación Automotriz del Perú presentan el servicio 'Alerta clonación'. Foto: Hugo Pérez. / HUGO PEREZ

Este nuevo servicio permitirá a los propietarios de vehículos afiliados al sistema recibir notificaciones inmediatas, por correo electrónico o mensaje de texto, en caso de que se presente una solicitud de duplicado de placa física ante la AAP . En caso de que el titular del vehículo no haya solicitado dicho trámite, podrá solicitar la suspensión del proceso a través de los canales habilitados por la AAP.

Modus operandi: ¿Cómo clonan placas los delincuentes?

Franklin Barreto, exjefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP, explicó a El Comercio que la clonación de placas de rodaje consiste en colocar a un auto obtenido irregularmente la placa de otro con características similares, que no tiene restricciones para circular por las vías del sistema nacional de transporte terrestre .

“El principal objetivo es permitir que un vehículo siniestrado —es decir, uno que ha sido dañado totalmente por un accidente o por el uso— vuelva a circular por las calles. Otra finalidad es lograr que un vehículo que tiene diversas multas o que ha sido robado circule por las calles con otra placa“, detalló.

Barreto precisó que los delincuentes colocan placas clonadas en vehículos robados con el fin de realizar otros delitos como el raqueteo, sicariato, hurto, entre otros.

Una de las modalidades empleadas para este propósito consiste en solicitar ante la AAP un duplicado de placa, suplantando la identidad del propietario de cualquier vehículo que tenga las características similares al vehículo robado.

“Los delincuentes trabajan de la mano con tramitadores que suplan la identidad de los propietarios mediante denuncias policiales falsificadas o una carta poder adulterada. Es así que consiguen una placa física clonada”, señaló Barreto

Uno de los casos más recientes es el de ‘Los Piratas del Sur’, banda de Villa El Salvador que clonaba placas de vehículos para el transporte informal. Uno de sus miembros, Wilber Moreno Ticllas, tenía en su posesión veinte vehículos alterados. Ellos fueron detenidos hace una semana.

Así puedes afiliarte a 'Alerta clonación'

El servicio de ‘Alerta clonación’ se integra como una mejora al sistema ‘Alerta registral’ de la Sunarp, que permite a los usuarios recibir notificaciones sobre cualquier presentación de títulos al registro vinculados a las partidas registrales de sus bienes.

Armando Subauste, superintendente de la Sunarp, mencionó a El Comercio que 340.423 usuarios están suscritos a la ‘Alerta registral’ con placa de vehículo. La adhesión de los vehículos se realiza con el número de placa. Estas unidades ya se encuentran en el sistema de ‘Alerta clonación’.

Alfredo de las Casas, gerente de Proyectos, planeamiento y control de la Asociación Automotriz del Perú (AAP). Foto: Hugo Pérez. / HUGO PEREZ

Jorge Rojas Álvarez, subdirector de Gestión de procedimiento registral de la Sunarp, mencionó los pasos para registrarse en el servicio. “Primero, los ciudadanos deben entrar a la web alertaregistral.sunarp.gob.pe. Luego, deberán registrar un usuario y contraseña si es la primera vez que utilizan el sistema; también, colocarán su número de celular y correo electrónico. Luego, seleccionar ‘AGREGAR PARTIDA’ para registrar la placa de su vehículo, colocando también la oficina registral correspondiente”, dijo.

Alfredo de las Casas, gerente de Proyectos, planeamiento y control de la AAP, explicó a este Diario cómo funcionan las advertencias del sistema ante intentos de clonación.

“Cuando se presente una solicitud de duplicado de placa ante la AAP, el ciudadano será notificado por un mensaje de texto y correo electrónico. Si no lo ha autorizado, deberá llamar de manera inmediata a los teléfonos 640 3636 (en Lima) y el 0-800-71111 (provincias). Con esto, quedará congelada la solicitud de duplicado“, expresó.

“En un plazo de 2 a 3 días, la persona deberá acercarse a una de las 51 oficinas a nivel nacional de la AAP para que el duplicado quede definitivamente bloqueado y la PNP pueda tomar acciones”, agregó.

Por su parte, Barreto consideró que este servicio será positivo para combatir el duplicado de placas con fines delictivos. “Si el propietario del vehículo no está vinculado a una clonación advertida, tendrá la opción de conocer que se ha hecho un trámite no autorizado con su vehículo y podrá rechazarlo. Pero si no lo hace, la PNP sabrá que está coludido con mafias y no habría excusa para librarlo de su implicancia en un proceso penal”, afirmó.

Karsten Kunckel Saamer, presidente de la AAP, destacó que la afiliación a ‘Alerta clonación’ permitirá que los dueños no sean intervenidos y acusados por el delito de clonación. “Al mes emitimos 3 mil duplicados y estimamos que menos del 1% son de origen ilícito por notarios que se prestan a dar cartas de poder, pese a que el dueño real del vehículo no ha firmado. La clonación también ocasiona que el dueño lícito de la unidad pague las multas cometidas sin su conocimiento”, comentó.