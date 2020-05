El procurador Público Regional del Cusco, Pedro Galicia, informó que en lo que va del estado de emergencia, por la propagación del coronavirus, su despacho ha interpuesto seis denuncias penales. En estas están involucrados funcionarios de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Cusco, proveedores, trabajadores del sector Salud y hasta un conductor de televisión local. Las denuncias fueron presentadas entre abril y mayo ante el Ministerio Público.

Galicia detalló que las primeras denuncias fueron contra dos trabajadores del sector Salud y un particular, quienes habrían emitido información errónea en torno a la pandemia en Cusco, y sobre los equipos de protección. La acusación es por el presunto delito de grave perturbación de la tranquilidad pública tipificado en el artículo 315-A del Código Penal.

“Terceras personas y trabajadores de salud han emitido y publicado informaciones por redes sociales que no son correctas. Un médico deslizó la información de que Cusco estaba en fase 3 de la pandemia, generando pánico, cuando no era cierto en aquel momento. Eso causa un perjuicio evidente que con las denuncias se busca corregir. La otra denuncia corresponde a otro trabajador de Salud, quien adujo que el gobierno regional no contaba con pruebas rápidas y equipos de protección personal (EPP). Incluso se demostró con un acta que se tenía esos medios de protección y que se le había entregado a todo el personal. La misma información lo dio un particular, quien deslizo que se estaban contagiando con el coronavirus porque dicha entidad regional no había remitido pruebas rápidas y tampoco los EPP”, refirió Pedro Galicia.

El 27 de abril, el procurador denunció penalmente ante la Fiscalía Anticorrupción de Cusco, por colusión agravada, a tres funcionarios de la Diresa. Estos son Mari Montesinos Garrido, Belén Alvarado Zárate y Jhon Víctor López Gutiérrez, de las áreas de Cotizaciones, Adquisiciones y Logística, respectivamente.

Además, a dos proveedores identificados como Miguel Villares Quispe, representante de la empresa Veache Confecciones, y a Gregorio Carrión, por la presunta adquisición irregular de 702 chalecos tipo periodista para el personal de salud. Esto, por la suma de S/33.696.

Para la procuraduría existen indicios de presunta sobrevaloración y sobrecosto en la adquisición de los chalecos, así como favorecimiento a los proveedores involucrados.

Por otra parte, entre el miércoles último y ayer la procuraduría realizó dos denuncias por los presuntos delitos de grave perturbación social y falsedad genérica contra Alejandro Soto Reyes, conductor del programa dominical Ronda Política del canal Compañía de Televisión Cusqueña (CTC). La procuraduría acusa que se difundió información tergiversada sobre una supuesta reducción de la escala salarial del régimen de construcción civil y sobre supuestas inhumaciones de fallecidos por coronavirus en una fosa común del cementerio de Huancaro, en el distrito de Santiago.

“En el tema de los cadáveres está claramente la intencionalidad que ha tenido este medio: generar perturbación al deslizar la posición de que estas personas habían fallecido producto del COVID-19, lo cual tanto el Ministerio Público como las otras entidades han desmentido con documentos. En el caso de construcción civil de igual manera se ha pretendido distorsionar la información y que los señores de construcción civil hagan reclamos en plena emergencia, provocando pánico y generando posibles contagios. El señor informó que el gobierno regional no estaba respetando las escalas remunerativas. Por el contrario, se aumentó a casi el doble las remuneraciones de los señores de construcción civil y ellos en una última reunión agradecieron el hecho”, refirió la autoridad de la procuraduría.

Jean Paul Benavente, gobernador regional de Cusco, agregó que hubo otra mala información e intento de generar pánico en la población por el mismo medio de comunicación. Según dijo, se indicó que en el centro de salud de Accamana hubo un gasto de S/16 millones.

"Se miente en la información, en ningún momento se invirtió S/16 millones porque recién se aprobó el Ioarr (Inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación) por S/4 millones 700 mil", aseveró Benavente.

Pedro Galicia aseveró que hay suficientes elementos de prueba que pueden garantizar que los casos no queden archivados y prospere la investigación para una posterior sanción. Explicó que en junio recién se dispondrá la apertura de las seis investigaciones debido a que el personal reducido con el que labora el Ministerio Público, debido a la pandemia, hace que los procesos estén avanzando paulatinamente.

Adquisiciones en la mira

En las últimas semanas, mediante informe de supervisión, la Contraloría realizó dos observaciones al Gobierno Regional del Cusco por la compra de desinfectantes, jabón líquido y alcohol en gel sin registro sanitario, de marca Nova Clean, destinados para funcionarios y trabajadores de la entidad regional. Ello por un valor de S/24.750. Según el informe de Contraloría, el fabricante de los productos adquiridos es Econoclean Inversiones E.I.R.L cuyo rubro es de lavandería.

La Contraloría detectó que el gobierno regional adquirió respiradores N-95 y productos de limpieza a empresas dedicadas a rubros de ferretería, textiles, calzado y venta de materiales de construcción.

La entidad de control verificó que las compras se realizaron sin las especificaciones técnicas a personas naturales y empresas que no venden productos sanitarios. Por ello, la procuraduría regional ya ha solicitado información y documentación para el análisis respectivo. Pedro Galicia afirmó que la siguiente semana consolidará toda la información con los documentos que detallan el procedimiento de contratación y justificación de la compra, además la que concierne a los funcionarios involucrados para proceder con la denuncia penal.

El gobernador regional Jean Paul Benavente precisó que ante las observaciones de la Contraloría de la República, implementará las medidas correctivas. Afirmó que el funcionario involucrado en la denuncia en torno a la adquisición irregular de chalecos ya ha sido destituido del cargo.

