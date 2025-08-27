Después de más de 70 años de espera, Cusco tendrá por primera vez un Hospital Materno Infantil de alta complejidad para atender hasta 2000 partos por año. El moderno establecimiento de salud, cuyo presupuesto superará los S/ 176 millones, estará ubicado en la localidad de Belempampa, el distrito de Santiago y beneficiará directamente a madres gestantes y niños de las 13 provincias y 116 distritos de la región.

Se estima que la construcción de la megaobra concluya en el 2026. Su diseño responderá a criterios de eficiencia funcional, seguridad operativa y cumplimiento normativo, contará con el área de consulta externa, que contempla 18 consultorios médicos destinados a la atención general y especializada, un teleconsultorio y una sala de estimulación temprana orientada al desarrollo infantil; tres ambientes para orientación en salud integral y un ambiente para prevención y control de tuberculosis.

Incluye, además, ambientes para control prenatal, planificación familiar, psicoprofilaxis obstétrica, radiología, tópico para urgencias menores, sala de procedimientos de cirugía general para intervenciones ambulatorias, sala de ecografía obstétrica, sala de monitoreo fetal y una sala de refracción con antesala para atención oftalmológica.

Asimismo, en Emergencias se brindará atención inmediata, especializada y continua a pacientes en estado crítico o con patologías agudas; mientras que en la Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS) del Centro Obstétrico brindará atención integral a gestantes y recién nacidos, cumpliendo con los estándares técnicos y funcionales establecidos por el Ministerio de Salud.

El nuevo hospital contará también con un centro quirúrgico con énfasis en ginecología, obstetricia, cirugía general, sala de operaciones destinada a ginecología y obstetricia; además de una sala de hospitalización; y servicios especializados que fortalecen la capacidad diagnóstica, terapéutica y logística y farmacéutica del establecimiento, entre otros.

Obra emblemática genera más de 620 puestos de trabajo entre mano de obra calificada y no calificada. Foto: gob.pe

Equipamiento médico

El equipamiento médico contempla 5493 unidades distribuidas en ocho categorías: 456 equipos biomédicos para diagnóstico y tratamiento especializado; 699 equipos complementarios como herramientas clínicas básicas; 224 equipos electromecánicos para servicios generales; entre otros.

El proyecto, denominado “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud de Belempampa - Distrito de Santiago”, categoría II-E, se construye por administración directa, es decir la ejecuta el Gobierno Regional de Cusco con recursos propios, sin recurrir a un contratista externo. Esto implica el uso de su personal, maquinaria, infraestructura y logística para llevar adelante el proyecto.

El Hospital Materno Infantil de Cusco es una obra esperada desde hace más de 70 años. Actualmente, el Centro de Salud de Belempampa solo se da abasto para atender alrededor de 600 partos al año.