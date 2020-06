Luis Miguel Molina Chumacero (26) fue detenido en el distrito de San Jerónimo (Cusco) por el presunto delito contra la indemnidad y libertad sexual, bajo la modalidad conocida como grooming. A través de WhatsApp el hombre contactó a una menor de 13 años, a quien luego citó para intentar ultrajarla.

La detención ocurrió luego de que la madre de la menor denunciara que su hija fue contactada la semana pasada por un sujeto que dijo llamarse “Luis”, de 16 años. La mujer contó que este sujeto le envió por WhatsApp material pornográfico a su hija, y que le propuso mantener relaciones sexuales, citándola en el paradero Miraflores de San Jerónimo.

Alertados del hecho, los agentes de la oficina de Alta Tecnología de la PNP iniciaron un operativo con el fin de ubicar y capturar al sujeto.

Luis Miguel Molina fue detenido en flagrancia delictiva. La adolescente se encontraba en el lugar pactado con un equipo móvil acondicionado con un software para resguardar su seguridad mediante la geolocalización constante y escucha de su conversación. Al acercarse a ella el sujeto le confirmó ser “Luis”.

La fiscal Verónica Rivas Vega, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cusco, tomó conocimiento del caso, Molina Chumacero será investigado por el delito informático contra la indemnidad y libertad sexual, en la modalidad de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos, conocido como “grooming”.

Durante el traslado de la Divincri para las diligencias correspondientes, Luis Miguel Molina aceptó haber cometido el hecho.

Cabe precisar que la semana pasada el Poder Judicial del Cusco dictó cadena perpetua contra Diego Velarde Mamani, de 27 años, por el delito de violación sexual en agravio de una escolar de 13 años, a quien contactó por Facebook, citó a su vivienda y embriagó hasta dejarla inconsciente. Luego la ultrajó, grabó el hecho y compartió el video con sus contactos de WhatsApp.

Operativo virtual

El coronel PNP Edwin Macedo, jefe de la Divincri Cusco, afirmó que debido al confinamiento se ha incrementado la incidencia de uso de las redes sociales sobre todo en menores de edad, hecho que es aprovechado por los malhechores para captarlos, razón por la cual junto a la oficina de Alta Tecnología realiza constantes patrullajes virtuales.

“La PNP realiza estos patrullajes con la finalidad de identificar hechos sospechosos de “grooming”, algunos por temor a que no se revelen sus nombres no denuncia. Nosotros pedimos a la ciudadanía que confíe en su policía y evidencie el caso, para nosotros actuar de manera inmediata y estas personas no sigan haciendo daño a otros menores” aseveró la autoridad policial.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.





¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Debo usar mascarilla para protegerme del coronavirus?

Si no tiene síntomas respiratorios característicos del covid-19 (tos) ni debe cuidar de alguien que esté infectado, no es necesario llevar una mascarilla. La OMS recomienda evitar su uso, debido a que en esta pandemia, estos implementos puede escasear. Ahora, recuerde que si usa uno, este es desechable; es decir, solo se puede utilizar una vez.

VIDEO RECOMENDADO

Transporte interprovincial informal continúa pese a estado de emergencia (Video: América TV)