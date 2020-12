Conforme a los criterios de Saber más

Decenas de turistas nacionales y extranjeros quedaron varados en Cusco y Machu Picchu, tras el anuncio de suspensión la Concesionaria Ferrocarril Trasandino (Fetransa) de todas las operaciones ferroviarias (Machu Picchu - Ollantaytambo), debido a las medidas de fuerza iniciadas desde la noche de ayer contra Perú Rail e Inca Rail, en rechazo al cambio de sede de la mesa técnica de Machu Picchu a la ciudad de Cusco, que buscaba dar solución a la problemática con servicio ferroviario.

Una pareja de españoles que conocieron la maravilla mundial, aseguraron que hoy debían regresar a Cusco, sin embargo, ante la suspensión de los servicios no tienen otra opción que salir a pie de Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo), usando la ruta amazónica (vía alterna Aguas calientes -Santa Teresa - Santa María - Cusco) para luego retornar a la ciudad imperial y evitar perjudicar sus planes de viaje.

“Teníamos que usar el tren e ir para Ollantaytambo, luego regresar a Cusco, pero no podemos. Tenemos que andar a Santa María, de allí, coger un auto hasta Cusco. Iremos caminando desde Aguas Calientes hasta Santa María. No hay otra solución, necesito pasar una prueba molecular (PCR) para poder viajar a España, por eso tengo que salir hoy como sea” refirió el extranjero de nacionalidad española.

Otra pareja de turistas chilenos, señaló que la suspensión de los servicios afecta el plan de viaje que tenían. “Nadie responde (Perú Rail) no nos dan ninguna solución, nos afecta en todas las reservas posteriores que tenemos” aseveraron-

Otro grupo de tres turistas entre nacionales y extranjeros llegaron a la estación de trenes en Machu Picchu para intentar comunicarse sin éxito con algún representante de la empresa. En tanto, lo mismo sucede en las estaciones de San Pedro de Perú Rail, así como las oficinas de Inca Rail, ubicados en la ciudad imperial, donde turistas exigen solución y la devolución de sus pasajes de tren.

Cusco

“Estoy incomoda con esta situación, llegué ayer a Aguas Calientes, no nos avisaron de la problemática, tenemos pasajes de vuelo para mañana a Lima luego a España, no pagaré mis gastos operativos. La empresa tiene que hacerse responsable de esta situación, ayer estuve apoyando las marcha aquí y me parece injusto que la empresa (Perú Rail) no nos facilite nada”, manifestó la turista nacional.

Protestas por cambio de sede de mesa técnica

El pasado 30 de noviembre se instaló la mesa técnica en el distrito de Machu Picchu, con una agenda de varios temas ante la problemática del servicio en transporte férreo, con la presencia de autoridades locales y nacionales, cuyo diálogo debía continuar hoy. Sin embargo, por problemas logísticos –según el gobierno regional de Cusco- se cambió la sede de la reunión a las instalaciones de la dirección regional de Turismo (Dircetur) ubicado en la ciudad imperial.

Este cambio causó malestar en la población de Santa Teresa, Machu Picchu y Cusco. Ante ello se realizó las manifestaciones desde anoche. Asevera que se rompió el acuerdo y el acta suscrita de la primera mesa técnica, según se señala en un pronunciamiento del frente de defensa de los intereses de Machu Picchu.

“Esta reprochable actitud nos obliga a pensar de las autoridades no tienen ninguna voluntad de querer solucionar la plataforma de protesta, por el contrario, nos parece sistemático cambiar la sede establecida y romper los acuerdos, con lo cual se entorpece cualquier negociación de soluciones en favor del turismo nacional y el pueblo de Machupicchu”, señala parte del documento.

Oscar Valencia Aucca, dirigente del frente de defensa de la maravilla mundial, sostuvo que el compromiso era reunirse en el mismo Machu Picchu para solucionar el pliego de reclamos del servicio ferroviario, a fin de garantizar la implementación de Perú Rail de tres frecuencias diarias, cada una con 6 coches el turismo en tres horarios diferentes. En caso de Incarail, piden la implementación de dos frecuencias diarias con 4 vagones para el turismo nacional a fin de garantizar el viaje de al menos 900 visitantes diarios.

“Todo estos cambios causaron malestar. A eso le llamamos la prepotencia del centralismo que sin comunicar ni cumplir los compromisos prefieren hacer una mesa en Cusco”, acotó Óscar Valencia.

Por otro lado, a estas horas de la tarde, en la sede de la Dircetur, continúa la reunión entre el gobernador regional Jean Paúl Benavente con los viceministros de Turismo y Transportes y Comunicaciones, así como los representantes de Ositran y autoridades locales.

Las autoridades y dirigentes de Machupicchu, entre ellas, el alcalde de la maravilla mundial, Darwin Baca, no participan de la mesa técnica por el cambio de la sede de la reunión.

