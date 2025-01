Atención. El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), lanzó una campaña nacional de recojo de medicamentos vencidos y no utilizables en el hogar.

Para llevar a cabo esta iniciativa han colocado contenedores en puntos estratégicos para que los ciudadanos puedan dejar sus medicamentos vencidos, los que no tienen fecha de vencimiento, que están en mal estado de conservación, los sobrantes de jarabes y pastillas, aquellos que se abrieron y no se conservaron adecuadamente (jarabes, gotas oftálmicas, cremas, etc.), entre otros.

“El objetivo de la campaña es generar conciencia en la población sobre los riesgos de consumir medicamentos vencidos o desecharlos en la basura. Esto último podría ser aprovechado por personas inescrupulosas y organizaciones criminales que reciclan los medicamentos para el comercio ilegal ”, explicó José Brenis, director de Inspección y Certificación de la Digemid.

En el marco de esta campaña también están realizando ferias informativas en todo el país con la participación de las direcciones y gerencias regionales de salud (Diresas y Geresas), así como de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Metropolitana.

Uno de estos eventos se llevó a cabo en el Centro Integral del Adulto Mayor de Lince, donde también explicaron sobre los riesgos de utilizar medicamentos, dispositivos médicos, productos de higiene personal y cosméticos de procedencia ilegal .

Puntos de acopio en Lima Metropolitana:

Los contenedores han sido instalados en diversos distritos de Lima Metropolitana. Todos los detalles en este link .

Puntos de acopio en regiones: