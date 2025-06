Los límites originales de la Reserva Arqueológica de Nasca se mantendrán. Este domingo, el Ministerio de Cultura emitió la Resolución Viceministerial N.º 000134-2025-VMPCIC/MC, dejando sin efecto el artículo 1 de la resolución N.º 000128-2025-VMPCIC/MC, que había reducido en aproximadamente un 42% el plano perimétrico de dicho sitio. La medida llega después de una denuncia de El Comercio sobre el inminente avance de la minería ilegal en la zona, que ya acumulaba más de 2.500 inscripciones en el Reinfo dentro del área de la reserva original. Esto se sumó a una ola de críticas por la flexibilización de la protección territorial.

Ministerio de Cultura creará una unidad ejecutora exclusiva para proteger el patrimonio arqueológico de Nasca y Palpa. (Foto: Andina)

Según el Ministerio de Cultura, la revocación se adoptó como parte de una “buena práctica administrativa”, ante la falta de socialización con los actores clave del territorio –previamente–. La viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Moira Novoa, explicó: “Cuando se publicó la resolución ministerial 128, se hizo en audiencia pública en la ciudad de Nasca, con los actores directos”, pero reconoció que “esta vez vamos a socializar las acciones”, en atención a las observaciones recibidas desde diversos sectores.

En ese sentido, la nueva resolución restituye el plano perimétrico aprobado en 2004 (PP N.º 0106-INC-DREPH/DA-2004-UG), con un área de 5,633.47 km² y un perímetro de más de 297,000 metros.

Sin embargo, aunque representa una medida precautoria, la protección definitiva de la reserva aún está por definirse. La viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales informó que se iniciará el proceso de actualización del Plan de Gestión del Territorio de Nasca y Palpa. “Vamos a actualizar el plan de gestión también denominado Sistema de Gestión de Patrimonio Cultural del Territorio de Nasca y Palpa en un plazo no mayor de 10 días”, señaló en entrevista con este Diario.

Cabe resaltar que, tras la emisión de la resolución 128, hubo una reacción inmediata por parte de sectores informales. El Comercio alertó que más de 50 petitorios mineros en fueron presentados en los tres días siguientes, buscando aprovechar la reducción del área protegida y lo que evidencia la alta presión minera en la zona.

Como parte del nuevo enfoque de gestión, se establecerá una mesa técnica multisectorial que reunirá a autoridades, expertos y actores del territorio para revisar los límites y definir un modelo integral de uso del suelo. “Va a conformarse en el más breve plazo una mesa técnica multisectorial que promueva una discusión abierta, rigurosa, científica, a fin de definir los criterios que deben regir la futura propuesta de delimitación y usos del territorio de Nasca”, afirmó la viceministra Novoa.

Esta mesa estará integrada por entidades del Ejecutivo —incluidos los ministerios de Cultura, Energía y Minas, y Ambiente—, así como por gobiernos regionales y locales, comunidades, especialistas y organizaciones civiles. Uno de sus objetivos será también incorporar herramientas tecnológicas actuales como drones, escáneres subterráneos e inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico y mapeo del patrimonio arqueológico.

Paralelamente, se creará la Unidad Ejecutora Nasca, una entidad que asumirá responsabilidades técnicas, legales y presupuestales para la gestión de la reserva. Según el Ministerio, contará con un presupuesto inicial de S/10 millones. Esta unidad tendrá a su cargo el saneamiento físico-legal de los sitios arqueológicos, el impulso a la investigación científica, y la apertura al uso social y turístico de espacios aún subutilizados. “Tenemos sitios que todavía no están en uso social, como Mateo Salado o Pachacamac”, explicó Novoa.

Finalmente, uno de los desafíos pendientes será abordar la problemática social heredada de la delimitación de 2004, que incluyó viviendas, carreteras y otras infraestructuras dentro del área protegida. “Tenemos una problemática social que no podemos desconocer (...), se englobó casas, carreteras e incluso límites con el departamento de Ayacucho”, reconoció la funcionaria. Esta situación también deberá ser evaluada en el marco de la mesa técnica.

“Estamos siempre comprometidos con la protección y salvaguarda de nuestro patrimonio, en este caso, el patrimonio mundial representado por las Líneas y Geoglifos de Nasca. Garantizamos que no existe ningún impacto ni afectación. En este caso, la minería ilegal no es de nuestra competencia directa, pero sí reafirmamos que nuestra labor se enfoca en asegurar la conservación de las Líneas y Geoglifos de Nasca, siempre actuando dentro del marco legal establecido por la Ley N.º 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación”, concluyó Novoa.

Las amenazas

En una entrega anterior, El Comercio informó que en 1993 se estableció una reserva arqueológica de 5.633,47 km² que abarcaba 13 distritos entre las regiones de Ica y Ayacucho. Esta área protegida buscaba conservar un valioso patrimonio cultural. Sin embargo, hoy enfrenta una fuerte presión por parte de la minería. Según una investigación realizada por la periodista Gladys Pereyra, reveló que en solo en esos distritos hay 2.594 inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), de las cuales el 90% está suspendida, aunque siguen dentro del plazo otorgado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para regularizarse.

Mapa elaborado por DAR evidencia zonas de alta presión minera.

Según Nicolás Zevallos, del Instituto de Criminología, el Reinfo ha servido como fachada para actividades ilegales, aprovechando la débil fiscalización. Señala que reducir la protección de la reserva no mejora el control, sino que abre la puerta a más economías ilegales.

El Comercio también conversó con Angela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), para conocer la postura de este sector. La vocera consideró que, si bien es posible modificar los límites de áreas protegidas —ya sean naturales o arqueológicas— y sus zonas de amortiguamiento, esto debe hacerse sobre la base de una evaluación técnica adecuada.

La representante del sector minero recordó que toda actividad formal debe pasar por controles previos, como los instrumentos de gestión ambiental o el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. En ese sentido, advirtió que es clave preguntarse si estos procedimientos se están aplicando correctamente en las zonas afectadas por el redimensionamiento.

Grossheim también destacó una de las principales debilidades del proceso de formalización actual a través del Reinfo: este registro no exige que se cumplan requisitos técnicos ni controles efectivos. “El Reinfo no contiene estas disposiciones; por ejemplo, solo pide una declaración jurada que no hay restos arqueológicos”, indicó.