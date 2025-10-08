Ica se ha consolidado como la región de mayor crecimiento en el Perú para el servicio por aplicativo de Uber desde su expansión nacional a 25 regiones, y más de 30 ciudades en abril de 2025.

La empresa hizo el importante anuncio de su apuesta por posicionar a la ciudad como un destino clave dentro del turismo en nuestro territorio.

De acuerdo con datos de Uber, turistas de 76 países han realizado viajes con la app en Ica, principalmente provenientes del Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos y los Países Bajos.

Este dinamismo confirma el atractivo turístico de Ica, donde uno de cada cuatro viajes en la app corresponde a visitantes que exploran y disfrutan de las diversas experiencias que ofrece la ciudad.

“Nuestro compromiso va más allá de conectar ciudades: buscamos ser un motor que potencie el turismo local en regiones como Ica, que tienen gran valor para la oferta turística del país. La app de Uber acerca a los viajeros a grandes experiencias al toque de un botón”, apuntó César Molina, gerente general de Uber en Perú.

César Molina, gerente general de Uber en Perú, en el Cañón de los Perdidos.

En 2025, Uber llegó a 18 nuevas provincias para ofrecer opciones de movilidad más seguras, convenientes y accesibles.

En Ica, por ejemplo, la app cuenta con dos opciones:

● Uber Go: viajes más económicos con vehículos de bajo consumo, ideales para recorridos cortos y usuarios con un presupuesto ajustado.

● UberX: la opción estándar, diseñada para viajes de hasta cuatro usuarios.





Ica, motor de turismo local





Reconocida por sus dunas y paisajes desérticos únicos, su gastronomía y su riqueza histórica, Ica se consolida como un destino que atrae tanto a visitantes nacionales como internacionales.

Este crecimiento se da en un contexto de recuperación turística a nivel nacional. Para 2025, el Perú proyecta recibir entre 3.6 y 4.4 millones de visitantes internacionales, lo que representaría un aporte de más de USD 23 mil millones al PBI, según estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

Ica forma parte de esa tendencia positiva, pues solo en 2024 recibió cerca de 1.6 millones de visitantes, de acuerdo con el Reporte Regional de Turismo, consolidándose como uno de los motores turísticos del país.

Uber inició en 2010 para resolver un problema simple: ¿cómo obtener acceso a un viaje con solo tocar un botón? Más de 52 mil millones de viajes después, siguen construyendo productos para acercar a las personas a donde quieren estar.

Al cambiar la forma en que las personas, la comida y las cosas se mueven en las ciudades, Uber es una app que abre el mundo a nuevas posibilidades. Uber está disponible en más de 10,000 ciudades en 70 países en seis continentes.