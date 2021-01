A pesar de que la región Junín se encuentra en el nivel muy alto de alerta sanitaria por el COVID-19; un grupo de 63 personas que asistían a un matrimonio evangélico, fueron intervenidas por los agentes de Grupo Terna de la Policía Nacional. Los hechos ocurrieron en los interiores de un local de la ciudad de Huancayo.

Cuando los efectivos ingresaron al local denominado El Paraíso de Yanama, vieron que los concurrentes no hacían uso de las mascarillas y no mantenían el distanciamiento social. Minutos después, se procedió a sancionar a los asistentes que contaban con su DNI, mientras que, las personas que no tenían este documento fueron trasladados a la Comisaría Central de Huancayo, según Andina.

Por su parte, los protagonistas del casamiento, Yover y Delia, también fueron detenidos y conducidos a la referida comisaría, por no haber cumplir con las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno.

Algunos de los invitados se escondieron en los baños para escapar de la intervención policial, dejando regados en el piso sus regalos. En tanto, uno de los asistentes de esta ilegal boda, dijo que la pandemia es un castigo de Dios.

Los agentes del orden les impusieron la infracción con código “C-2” por desarrollar actividades sociales recreativas, culturales, religiosas de aglomeración o concurrencia masiva o no en la vía pública. La multa asciende al 9% del valor de la UIT.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Camara De Seguridad Pato Arce

TE PUEDE INTERESAR