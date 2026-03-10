Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El escenario actual pone en valor el rol de los gasfiteros, responsables de instalar, mantener y reparar sistemas de agua y desagüe, y esenciales para la calidad de los servicios básicos.
El escenario actual pone en valor el rol de los gasfiteros, responsables de instalar, mantener y reparar sistemas de agua y desagüe, y esenciales para la calidad de los servicios básicos.
Por Redacción EC

En el Perú, la capacitación técnica en oficios vinculados a la construcción y al saneamiento cobra cada vez más relevancia. Según la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), alrededor del 82% de las viviendas se han construido sin asistencia técnica profesional, lo que evidencia la necesidad de contar con trabajadores capacitados que garanticen instalaciones seguras y eficientes en hogares e infraestructura urbana. Este escenario pone en valor el rol de los gasfiteros, responsables de instalar, mantener y reparar sistemas de agua y desagüe, y esenciales para la calidad de los servicios básicos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.