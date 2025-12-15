Lima bajo el microscopio: ¿Cuáles son las medidas de higiene más efectivas contra los contagios?

El Comercio y la Universidad Católica del Perú realizaron un análisis microbiológico en 12 puntos de Lima Metropolitana que confirmó que muchas superficies de uso común en la capital superan los límites permisibles de microorganismos. ¿Cómo protegerse?

Mira el especial interactivo en este enlace.

Nuestras manos son indispensables para las diferentes actividades que hacemos durante el día, como trabajar o usar nuestros teléfonos. Por esa razón, a través de ellas podemos entrar en contacto con agentes patógenos en superficies contaminadas dentro y fuera de nuestros hogares.

Por ello, la limpieza de manos es una de las formas más efectivas para prevenir el contagio de virus y bacterias. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda los siguientes pasos para lavarnos las manos:

Mojar: Lo primero es mojarse bien las manos con agua corriente limpia (tibia o fría). Luego, debemos cerrar el grifo para empezar a enjabonarlas. Frotar: Comienza a frotar las manos con el jabón hasta que hagan espuma. Frota la espuma por la parte de atrás de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas. Restregar: Debes realizar los mismos movimientos durante al menos veinte segundos. Según la OMS, este es el tiempo equivalente a tararear dos veces la canción de ‘Feliz Cumpleaños’. Enjuagar: Abre llave de agua utilízala para enjuagar bien las manos. Recuerda cerrarla inmediatamente después de acabar la limpieza. Secar: Utiliza una toalla limpia o coloca tus manos al aire libre.

Hammerly Fuentes Rivera, jefe de práctica de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), declaró a El Comercio que el uso de desinfectantes es una alternativa cuando no se puede hacer un lavado de manos con agua y jabón.

“ No se requieren productos de limpieza sofisticados. Los desinfectantes básicos a base de alcohol y los productos de limpieza comunes son, generalmente, suficientes para eliminar la mayoría de los microorganismos si se usan correctamente ”, precisó.

Por otro lado, muchas enfermedades infecciosas se transmiten a través de gotitas respiratorias. Cubrirse la boca al toser o estornudar es otra manera simple y efectiva de reducir la propagación de virus y bacterias.

Asimismo, Fuente recordó la importancia de ventilar los espacios cerrados, desinfectar objetos de uso común y la limpieza frecuente de superficies. “Los microorganismos son más frecuentes en superficies que tienen contacto con las manos, como manillas de puertas, teclados de computadora y pantallas de celulares”, detalló.