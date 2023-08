El Tribunal de Apelaciones de la Corte de Loreto, presidido por Carlos Del Piélago, dictó nueve meses de prisión preventiva para Lucas Pezo Amaringo, quien es investigado por el presunto delito de violación sexual en agravio de su hijastra, a quien llamaremos ‘Mila’, quien quedó embarazada producto de ese abuso.

De esta manera, el Poder Judicial (PJ) revocó la comparecencia decretada en primera instancia contra el citado imputado, y se ordenó su inmediata captura.

Ministerio Público logró que se declare fundado el pedido de 9 meses de prisión preventiva contra Lucas Pezo Amaringo por el presunto delito de violación sexual de menor de edad en agravio de M.I.L.A. (11), ocurrido en Loreto.

Ante ello, dispusieron su inmediata captura. pic.twitter.com/V5CXo7EpRq — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 16, 2023





Hace unos días, el juez Bernuel Espíritu Portocarrero, que, en primera instancia, rechazó el pedido de prisión preventiva contra Pezo Amaringo, sostuvo que la investigación sobre el caso, a cargo de la fiscal María Vegas Pérez, presentó graves deficiencias.

Añadió que los elementos presentados por la fiscalía no justifican de manera contundente la vinculación del imputado y el peritaje médico practicado a la menor, el pasado 3 de julio, no da cuenta de un acto vejatorio reciente sino antiguo, lo cual no vincula con certeza al padrastro con dicho hecho.

Señaló, además, que pese a los resultados de la pericia de medicina legal, el perito emitió un pronunciamiento sin sustento. El magistrado indicó que, a ello se suma la versión de la agraviada, quien en la carpeta indagatoria hace referencia de una violación anterior, producida por una persona distinta.

Minsa aprobó aborto terapéutico

El pasado sábado, 12 de agosto, el Instituto Nacional Materno Perinatal informó que una junta de médicos especialistas aprobó la interrupción del embarazo de la pequeña ‘Mila’, de 11 años, presuntamente ultrajada por su padrastro en Loreto. De acuerdo con la información de la entidad, la menor tenía menos de 22 semanas de gestación.

“Conforme al procedimiento para la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas, según las guías de práctica clínica y de procedimientos del INMP, una junta médica conformada por médicos especialistas, tras la rigurosa evaluación de este caso llegó a la conclusión que para evitar en su salud física y mental un mal grave o permanente, aprobó la interrupción del embarazo”, se indicó en un comunicado difundido en redes sociales.