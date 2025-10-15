Los nuevos rostros ministeriales: claros y oscuros de los ministro que José Jerí

Cinco días después de asumir la Presidencia de la República, este martes, José Jerí finalmente tomó juramento a los integrantes de su Gabinete Ministerial, en una ceremonia llevada a cabo en Palacio de Gobierno desde las 5 de la tarde.

Una de las carteras más importantes que aguardaba a su nuevo titular debido a la coyuntura de alta inseguridad en las calles, era la del Interior. Asimismo, otros anuncios esperados estaban relacionados con los nuevos ministros de Salud, Educación y Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Como se recuerda, Jerí asumió la presidencia la madrugada del último viernes 10 de octubre, luego de que el pleno del Congreso aprobara la vacancia de Dina Boluarte con 123 votos a favor.

Ministerio del Interior

En medio de una incertidumbre por conocer quién encabezaría uno de los ministerios más importantes hoy por hoy, entre otras cosas, debido a la creciente ola de extorsión y sicariato que azota nuestro país, el gobierno de José Jerí finalmente juramentó en el cargo de ministro del Interior a Vicente Tiburcio Orbezo.

Su nombramiento en el citado despacho se había voceado un día antes, tras acudir a Palacio de Gobierno y reunirse con el actual presidente de la República por más de cuatro horas. Se trata de un general de armas de la Policía Nacional del Perú (PNP), que llegó a ocupar el cargo de comandante general de dicha institución en el 2022.

Pero para hablar de su trayectoria tenemos que remontarnos varios decenios atrás. Habría que empezar diciendo que Tiburcio nació en 1964, en Huácar, Huánuco. A lo largo de su carrera policial ha ocupado cargos importantes como jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), director de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y jefe de la División contra el Terrorismo en el Alto Huallaga.

Cabe resaltar que fue uno de los 86 integrantes del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que participó en la operación Victoria, la misma que ejecutó la captura del terrorista de Sendero Luminoso (SL), Abimael Guzmán.

Tiburcio participó en la captura del terrorista Abimael Guzmán. (Foto: Presidencia) / Ricardo Cuba

Al asumir la comandancia general de la PNP, fue ascendido al grado de teniente general. Sin embargo, tan solo tres meses después el entonces presidente de la República, Pedro Castillo, llevo a cabo un cambio de gabinete y dio por concluida su designación.

Sobre Tiburcio habría que decir que durante su trayectoria policial ha tenido un papel destacado en la lucha contra el terrorismo, crimen organizado, inteligencia e investigación criminal.

¿Por qué fue sacado de la comandancia general PNP?

El historial de Vicente Tiburcio da muestras de estar ligado a un accionar independiente y apartado de injerencias políticas. Su salida de la comandancia de la PNP, en el 2022, estuvo vinculada a su decisión de emitir órdenes de captura contra los prófugos Fray y Gian Marco Castillo (sobrinos del entonces mandatario Pedro Castillo) y el exasesor presidencial Bruno Pacheco.

Castillo habría intentado frenar estas detenciones. No obstante, Tiburcio se mantuvo firme y no cedió ante las presiones. Además, constantemente declaraba sobre el esfuerzo en la búsqueda de los prófugos de la justicia. Precisamente, esta posición le costó el cargo.

Otra de las razones de la salida de Vicente Tiburcio de la comandancia general de la PNP, habría sido los cuestionamientos a la inmovilización social obligatoria en Lima y Callao decretada por Pedro Castillo durante su gobierno, basada en reportes de la Dirección de Inteligencia de la PNP presuntamente erróneos.

Ministerio de la Mujer

En el caso de la cartera de Mujer y Poblaciones Vulnerables, José Jerí nombró a Sandra Liz Gutiérrez Cuba como nueva ministra. Se trata de una de las cuatro mujeres que integran este renovado Gabinete Ministerial.

Gutiérrez Cuba es educadora y antes de su nombramiento fue jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso. Además, desde 2017, es militante de Somos Perú (partido con el que José Jerí Oré obtuvo una curul en el Congreso) y se desempeña como Secretaria Nacional de Organización. Guarda una estrecha relación con la presidenta del partido, Patricia Li.

La flamante ministra asume el despacho ministerial en medio de la viralización de una serie de publicaciones hechas por Jerí en X, años atrás, con connotación sexual y la cuentas que seguía en su perfil en esta red social.

Gutiérrez Cuba asume el despacho ministerial de la Mujer en medio de controversias en torno a Jerí y antiguas publicaciones en redes. Además, tras haber sido denunciado anteriormente por violación. (Foto: Presidencia) / Julio Pinan

Además, el jefe de Estado también está inmerso en una denuncia por violación sexual que enfrentó a principios de año y que, pese a archivarse hace dos meses, generó cuestionamientos y rechazo por parte de varios colectivos y organizaciones.

Al respecto, cabe decir que Gutiérrez guarda una relación estrecha con José Jerí, nexo que se remonta a la época en que este aun era congresista.

Por otro lado, sobre su trayectoria política, vale destacar que Gutiérrez fue regidora de Surquillo en cinco gestiones consecutivas y aspiró a la alcaldía en el 2022, aunque su postulación no prosperó, ya que fue anulada por no declarar ante el Jurado Electoral Especial dos sentencias firmes que la obligaban a pagar sumas de dinero.

También fue acusada de presentar información falsa en su declaración jurada, incluyendo experiencia laboral y documentos, entre ellos una constancia de trabajo falsificada. A su vez, tiene en su haber 3 sentencias por no cumplir con depositar la AFP a sus trabajadores.

Ha sido asesora en los municipios de Lurín, Magdalena y también ha laborado en el Gobierno Regional del Callao.

Ministerio de Educación

El nuevo ministro de la cartera de Educación es Jorge Eduardo Figueroa Guzmán, quien reemplaza en el cargo a Morgan Quero. Este último tuvo una gestión cuestionada por varias declaraciones polémicas en torno a comunidades indígenas, víctimas de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y además por su respaldo público a la exmandataria.

Por ello, Figueroa tendrá la misión, entre otras, de desmarcarse del rol controversial que ejerció Quero, aunque cabe mencionar que guardó cercanía con el exministro cuando este ocupó el cargo, ya que fungió como asesor del Despacho Ministerial desde el 2024 y en agosto del mismo año asumió la jefatura de gabinete de la División de Educación General (DEG).

Figueroa se desempeñó como asesor del Despacho Ministerial de Educación en la gestión de Morgan Quero.(Foto: Presidencia) / Olea

Es decir, la trayectoria de Figueroa en el Ministerio de Educación, donde ocupó varios cargos, ha sido siempre bajo el liderazgo de Morgan Quero.

Por otro lado, vale señalar que el nuevo titular de Educación es abogado de profesión, especializado en derecho digital y nuevas tecnologías. Asimismo, se graduó en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). En el ámbito profesional, se ha desempeñado como asociado senior en el área tributaria, con experiencia en defensa y procedimientos ante la administración tributaria. Además, es miembro del Colegio de Abogados de Lima y trabajó en el estudio Zuzunaga & Assereto Abogados.

Ministerio de Salud

Otra de las carteras ministeriales importantes que ya cuenta con nuevo titular es la de Salud. Jose Jerí nombró a Luis Napoleón Quiroz Avilés como nuevo ministro del mencionado despacho, alguien con una amplia experiencia en el sector público de dicho rubro. Uno de los cargos más relevantes que ocupó fue el de jefe del Seguro Integral de Salud (SIS) desde junio de 2024 hasta hace poco.

Quiroz es un médico cirujano de profesión, graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha desempeñado diversos cargos directivos y de asesoría, incluyendo el de director general de la Dirección General de Operaciones en Salud del Ministerio de Salud, director adjunto de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur, director ejecutivo de la Dirección de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria en Lima Sur y director de la Red de Salud Barranco-Chorrillos-Surco de la DISA II Lima Sur.

Quiroz es un médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Foto: Presidencia) / Julio Pinan

Asimismo, lideró la Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad en EsSalud. También destaca como Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS), presidente del Comité de Ética de Investigación en Salud de la UCSS, fundador y miembro del Consejo Directivo del Centro Peruano de Bioética (CEPBIO), miembro fundador de ASOCALP (Asociación de Calidad en Salud de Perú) y miembro de la Sociedad Científica del Colegio Médico del Perú y de la American Academy of Family Physicians.

En resumen, podemos decir que Quiroz Avilés posee una amplia experiencia en temas de bioética, gestión institucional en el ámbito sanitario y calidad en salud, los mismos por los cuales ha sido reconocido.