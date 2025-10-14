Bypass Las Torres en la Ramiro Prialé: ¿cómo replicar en otros puntos un proyecto que promete aliviar el tráfico en Chosica?

El viaducto de 1,4 kilómetros se levantará en la intersección de la autopista Ramiro Prialé con la avenida Las Torres, en el distrito de Lurigancho-Chosica. Si bien la primera piedra del proyecto se colocó en mayo, su construcción inició en junio de este año. Asimismo, se proyecta que los trabajos tengan una duración de 8 meses. Es decir, para diciembre ya debería esta funcionando. Aunque Emape ha dicho que espera que esté lista antes, en noviembre.

(Foto: Julio Reaño)

Esta megaobra se encuentra a cargo de La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y se ejecuta a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape). De acuerdo con la comuna, forma parte de un plan integral de movilidad para Lima Este, que también incluye la ampliación de 4 kilómetros de la autopista Ramiro Prialé (ya realizada), además de obras complementarias como la vía rápida Huarochirí y mejoras en avenidas del suroriente de Lima.

Ese lunes, 13 de octubre, fue la última visita realizada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, al proyecto, a fin de supervisar el avance, el cual a la fecha ya alcanzó el 70%. El burgomaestre estuvo acompañado del gerente de Proyectos Especiales, Humberto Guzmán; la regidora metropolitana Giuliana Calambrogio; el presidente del directorio de Emape, Pablo Paredes; el alcalde de Ate, Franco Vidal; el alcalde de Chaclacayo, Sergio Baigorria; y la congresista Norma Yarrow.

(Foto: Julio Reaño)

“Está obra es importante para bajar la congestión vehicular a los vecinos de Lima este, muchos viven 4 horas de su vida intentando pasar la Ramiro Prialé, pronto le vamos a aliviar la vida a las personas que vienen de Chaclacayo, Chosica, Huachipa y Ate y hasta los de Huancayo. Será solo pasar por un puente de tres pisos de altura y hecho con tecnología de punta. Además, vale un tercio del costo normal y se hace tres veces más rápido”, expresó la autoridad edil.

Por otro lado, hace unas semanas, se llevó a cabo la instalación de los pilares y la conformación de cada una de ellos. Hoy, gran parte de estos pilares ya se encuentran en su debida posición. Cabe mencionar que esta megaobra tiene un presupuesto superior a los 100 millones de soles.

Características del proyecto y avance

El bypass Las Torres contempla la construcción de dos puentes de 422,62 metros, cada uno con tres carriles por calzada, de 3,60 metros de ancho. La obra incluye también la ejecución de rampas de acceso, muros de contención, sardineles, señalización horizontal y vertical, guardavías y captafaros. Todos estos están diseñados para garantizar la seguridad vial y mejorar la experiencia de los conductores.

Según informó el municipio de Lima, los componentes estructurales como vigas y pilares han sido fabricados en una planta industrial especializada, con tecnología de punta y estándares de calidad internacional, lo que asegura una ejecución eficiente y segura.

El bypass se compone de tres niveles: el primero a nivel del suelo, el segundo corresponde a la estructura vial existente y el tercero será el nuevo viaducto elevado. Por su parte, la comuna aseguró que los tres carriles de cada calzada aseguran la capacidad para vehículos livianos, transporte público y de carga.

(Foto: Julio Reaño)

Fue a fines de julio pasado, con el apoyo de grúas y contenedores, que fueron trasladados 120 pilares a la zona de trabajo. Durante los días posteriores, estos pilares fueron instalados de a 4 en cada una de las 13 zapatas que conforman los cimientos.

Para la quincena de agosto, esta megaobra ya presentaba un avance del 40% en su ejecución. Para inicios de setiembre, este avance alcanzó el 58%. En ese mismo mes, Emape inició la rehabilitación de las vías auxiliares que serán los accesos al moderno viaducto. El plazo de estos trabajos es de 45 días calendario.

“Nos encontramos en un 70% de obra ejecutada. Será un viaducto que descongestionará este óvalo de la Ramiro Prialé y agilizará el transito vehicular de quienes busquen dirigirse de Lima a Chosica o de Chosica a Lima y distritos aledaños. Ya hemos concluido a la fecha con la colocación de 53 pilares de concreto y dos estribos. Ya se instalaron además 84 vigas que dan soporte al bypass. Y a partir de la otra semana y hasta fin de mes se culminará la instalación de 168 vigas que darán soporte a este intercambio vial”, expresó Paredes este lunes, en una ceremonia donde se brindó alcances del proyecto.

(Foto: Julio Reaño)

En paralelo, Paredes sostuvo que se viene avanzando con la conformación de las lozas de concreto urbano que van encima de las vigas del puente. Asimismo, el siguiente paso será la colocación de los muros tipo jersey que funcionan como protección para los vehículos y así estos no se salgan de la vía. Finalmente, se procederá con el asfaltado, incluido el de las pistas colindante al bypass.

“Los principales beneficiados serán los vecinos de las comunidades Cerro Camote, Nevería y Cajamarquilla, y los que viven en Santa María de Huachipa, Carapongo, Chaclacayo y otros lugares cercanos”, manifestó.

Por su parte, al alcalde López Aliaga destacó el rápido avance del proyecto, sobre todo de la estructura principal, la cual ya está construida. Agregó que se realizarán obras similares en otros puntos de Lima, como San Juan de Lurigancho, la avenida Javier Prado, etc.

“Hemos avanzado muchísimo, ya está la estructura principal. Funciona el método. Es mucho más barato y hasta más seguro. Me dicen que para fines de noviembre está operativo. Esto lo estamos repitiendo en San Juan de Lurigancho, es el mismo sistema, pero de dos, en toda la vía Próceres-Wiesse, son casi 10 km con la misma tecnología“, indicó.

¿Cómo se puede replicar en otros puntos?

El ingeniero Alexander Almeida, de la Universidad de Lima, indicó a El Comercio que lo que siempre se tiene que buscare en una obra en los cruces viales es evitar las intersecciones entre vehículos. Es en estos puntos donde frecuentemente suceden accidentes debido a la confluencia de vehículos en diferentes sentidos. Además, la implementación de semáforos u otro sistema obliga a que determinados carriles se queden parados por un determinado tiempo.

“Entonces, en términos generales, lo que tenemos que buscar son soluciones que pretendan dejar el tráfico vehicular fluido, sin paralizaciones, sin interferencias”, señaló.

(Foto: Julio Reaño)

Asimismo, Almeida resaltó que cada intersección tiene sus particularidades: cantidad de carriles, entradas, salidas, cruces, cercanía a un río o no. Por ello, los bypass o intercambiadores deben de ser diseñados de acuerdo con las condiciones existentes.

“No es que una solución que se aplica en un caso, podría aplicarse en cualquier otro caso en Lima. Debe ser estudiada cada solución específica para cada intersección“, sostuvo.

En se sentido, respecto al bypass las Torres, Almeida consideró que “sin duda es una obra estratégica para todo lo que comprende el sistema vial metropolitano de Lima Este”. Explicó que obras de este tipo tienen como objetivo resolver un conjunto de deficiencias, tanto estructurales como operativas, que afectan al tránsito en la zona urbana de Lima y principalmente al corredor logístico industrial del valle del Río Rímac hacia Chosica y la Carretera Central.

(Foto: Julio Reaño)

Añadió que implementar obras que permiten mayor fluidez en el tráfico tiene un impacto directo sobre la movilidad y seguridad vial, como los efectos colaterales positivos que genera sobre el desarrollo económico, urbano y ambiental de todo el entorno.

“Sabemos que el cruce de la Avenida Las Torres con la Ramiro Prialé es un punto crítico de congestión. Ha sido históricamente uno de los cuellos de botella más severos en esa zona. Y eso se puede evidenciar, por ejemplo, en las horas punta, tanto los vehículos provenientes de Huachipa, Carapongo, Lurigancho, Chosica enfrentan problemas bastante serios debido a cruces a nivel con alto volumen vehicular y ausencia de pasos a desnivel, que es justamente lo que este bypass propone. Lo positivo es que este bypass separa físicamente los movimientos, generando un flujo continuo y sin interrupciones“, destacó.

Desvío vehicular temporal

Desde el inicio de los trabajos, hasta todo el tiempo que duren, la Municipalidad de Lima en coordinación con la Policía Nacional del Perú ha dispuesto un plan de desvío vehicular temporal para mantener la fluidez del tránsito en la zona.

De acuerdo con Emape, el desvío comenzará en la avenida Las Torres, seguirá por la calle Los Robles, continuará por la avenida Huachipa y luego volverá a conectar con Ramiro Prialé. El plan cuenta con respaldo de la Municipalidad de Lima, la ATU y la Policía de Tránsito, que estarán presentes en la zona para orientar a los conductores. Aquí a detalle: