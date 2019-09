Por Ralph Zapata

Pese a que el gerente general del Gobierno Regional de Piura, Jesús Torres Saravia, debe cumplir una orden de alejamiento de una ex trabajadora de esta entidad regional, este lunes la víctima denunció que el funcionario habría violado este mandato del Juzgado de Familia de Piura. La mujer dijo que Torres Saravia llegó hasta la sede de la Prefectura de Piura, donde ella se encontraba brindando unas declaraciones.

Como se sabe, el Juzgado de Familia de Piura le otorgó medidas de protección a favor de la ex trabajadora del Gobierno Regional de Piura, quien denunció al gerente general del Gobierno Regional de Piura, Jesús Torres Saravia, por acoso sexual. El documento prohíbe al denunciado acercarse a la víctima en cualquier lugar, agredirla física o psicológicamente, hablar con ella, protagonizar escándalos que la afecten. Además, exige al denunciado respetar estas normas impuestas, bajo amenaza de ser detenido por 24 horas.

Sin embargo, esta mañana la víctima acudió a la Prefectura de Piura, donde fue citada debido a que Torres Saravia había pedido garantías personales para su vida. La ex trabajadora acudió antes para explicarle a los funcionarios de la Prefectura que ella no podía estar en dicha audiencia porque el Juzgado de Familia ya le había otorgado medidas de protección. Fue en ese lapso cuando se cruzó con Torres Saravia, según consta en las fotos que tomó la misma víctima.

- Investigación sin avances -

Ha pasado más de un mes desde que se inició la investigación administrativa en contra de Torres Saravia, sin embargo, hasta ahora esta diligencia no avanza. El consejero regional José Morey dijo a El Comercio que hasta el momento no hay un pronunciamiento de precalificación por parte de la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios.

"Han pasado casi dos meses y no hay avances. Le hemos remitido toda la documentación a la secretaria técnica suplente (Maritza Mogollón), para que le informe a su superior jerárquico (el gobernador Servando García) si ella puede seguir con la investigación o debe inhibirse. La próxima semana recién voy a pedir información", dijo.

Gerente general del Gobierno Regional de Piura, Jesús Torres Saravia, debe cumplir una orden de alejamiento de una ex trabajadora de esta entidad regional. (Foto: Cortesía)

La investigación interna la comenzó Jonathan Revilla Romero, secretario titular de Procesos Disciplinarios del Gobierno Regional de Piura, pero se inhibió porque Torres Saravia es su inmediato superior. Por eso la retomó la secretaria suplente, Maritza Mogollón, cuestionada por el abogado de la víctima, Alfred Urbina, quien dijo que su superior jerárquico también es el denunciado, y que además ha demostrado parcialidad a favor de Torres Saravia.

- Hostigamientos constantes -

La víctima dijo a este Diario que desde que presentó la denuncia es acosada por redes sociales y hostigada por muchas personas, quienes la denigran. "En un momento yo quise desistir de esta denuncia por todo el daño moral y psicológico del que soy víctima, pero sigo por las mujeres que todavía trabajan en el gobierno regional y que también son víctimas de acoso sexual, pero no dicen nada por temor a ser despedidas, como ocurrió conmigo", dijo.

Añadió que no es militante de ningún partido político y así consta en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). "Me estoy enfrentando a todo un partido político, y personas de mucho poder político. Y todo por denunciar acoso laboral y acoso sexual, porque ese señor me castigó porque no accedí a sus pretensiones. Ese es el precio de todos los ataques que ahora recibo", dijo la mujer.

Es preciso destacar que este lunes, consultado sobre el tema, el gobernador de Piura, Servando García, volvió a reiterar la inocencia de Torres Saravia y dijo que serán las autoridades las que se encarguen de sancionarlo o no. “Las autoridades ya verán, aquí no se encubrirá a nadie. Pero para nosotros goza el principio de inocencia (...) Las investigaciones seguirán seguramente su curso, yo estoy interesado en que la región progrese”, dijo.