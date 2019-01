Piura: retiran libros y cierran bibliotecas públicas del distrito La Huaca

Más de 2.000 libros de la biblioteca comunal “Niño Jesús”, ubicada en el centro poblado Treinta y uno de Octubre, en el distrito de La Huaca (Paita), fueron retirados por personal del Serenazgo Municipal en dos camionetas.



Personal de serenazgo que clausuró el local señaló que se trató de una disposición del alcalde de La Huaca, Juan Carlos Acaro Talledo, debido a la poca afluencia de público. La municipalidad distrital también dispuso el cierre de la biblioteca “San Francisco de Asís”, ubicada en el sector Macacará.



Los libros habían sido donados por vecinos del distrito, a partir de una iniciativa privada del año 2012. La población rechazó el desabastecimiento de estos dos centros culturales, y teme que también se retire el mobiliario o se haga cambios de personal.



La bibliotecaria comunal Joselyn Villaseca lamentó esta medida y espera que el alcalde la revierta. “Nosotros empezamos con una donación de 140 libros; luego, a través de campañas, los moradores han venido donando textos a favor de los niños”, señaló.



Además de “Niño Jesús” y “San Francisco de Asís”, en el distrito de La Huaca hay otras tres bibliotecas comunales con literatura local, peruana y universal. Los locales han sido abastecidos por la población, y los principales asistentes son niños y adolescentes.



Para la bibliotecóloga Anahí Baylon, el retiro de los libros y el cierre de las bibliotecas es un atentado a la cultura. “Nadie entiende por qué, en lugar de fortalecer las herramientas que tiene la civilización para fomentar la cultura, este alcalde las destruye”, manifestó.



Baylon, ex directora de la Biblioteca Municipal de Piura, consideró más preocupante no saber dónde están los libros que se llevaron. “Es una situación inaudita, el alcalde no ha dado ningún argumento”, agregó.



Al cierre de esta nota, el alcalde de La Huaca Juan Carlos Acaro, no se ha pronunciado sobre el tema. En comunicación con este diario, el congresista Hernando Cevallos se comprometió a revertir la situación y reponer los libros en sus estantes este lunes.



Cevallos Flores, parlamentario por Piura, señaló que, si el alcalde no cumple con ello, evalúa citar al alcalde a la Comisión de Cultura para que explique la situación.