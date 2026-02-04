Capturan en Lima a peruano de 18 años acusado de integrar red de pornografía infantil internacional

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó este miércoles en Lima a Diego Goicochea, un joven de 18 años investigado por producir y distribuir pornografía infantil a nivel internacional, tras ser denunciado en España por chantaje.

La detención del peruano se realizó en el distrito de Independencia, en una acción conjunta de fiscales peruanos con agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).

La investigación contra el sujeto inició luego de una denuncia interpuesta por los padres de una adolescente de 13 años ante la Guardia Civil de España.

“Los denunciantes alertaron que su hija venía siendo chantajeada sexualmente para que enviara videos de connotación sexual“, explicó la Fiscalía peruana.

“Él recibió y comercializaba este material (...), también se habría encargado de la producción“, dijo el coronel Edwar Cachay, jefe de la División de Ciberprotección Infantil al canal de televisión TV Perú.

Goicochea utilizaba redes sociales como Telegram para captar a menores de edad y convencerlas de grabar contenido pornográfico que vendía por internet, señaló la Policía.

La embajada de Estados Unidos en Perú indicó en redes sociales que, además, dos menores de 7 y 2 años en situación de riesgo fueron rescatadas durante el operativo.