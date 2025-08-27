La historia de Dariana inicia cuando su madre la llevó al BAP Corrientes con apenas siete días de nacida para su trámite de DNI, en Loreto, pero en el interior de la embarcación fluvial, los médicos detectaron de manera oportuna esta infección umbilical.

Una guerrera, así fue considerada la bebé Dariana, mientras era atendida en la comunidad nativa Puerto Belén, el pasado mes de marzo.

El director ejecutivo del Programa Nacional PAIS, Fidel Pintado, indicó que se le atendió “de manera inmediata y en coordinación entre el programa PAIS, la Marina de Guerra y la Diresa Loreto”, para luego transferirla a un hospital de mayor complejidad, donde atendieron a la bebé, quien fue diagnosticada con “gangrena en el ombligo”.

Tras cinco meses, la menor, junto a su madre Mayra Urquia, regresó al BAP Corrientes para su control de Crecimientos y Desarrollo (CRED). Allí, con emoción y entre aplausos, se reencontró con el personal que la atendió para agradecerles por salvarle la vida.

“Me siento alegre, tranquila de que mi bebé esté bien. Regresé al BAP para el control médico de mi bebita. Les agradezco a todos por el apoyo”, señaló la madre de la menor.

El alto mando precisó que este trabajo de acción social se realiza en coordinación entre el programa PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la Marina de Guerra del Perú.

¿Qué tipo de ayuda ofrece el programa PAIS?

Son embarcaciones que navegan ríos y lagos para llevar servicios de salud preventiva, como evaluaciones de crecimiento y desarrollo, vacunación, entrega de sulfato ferroso, descarte de anemia y consejería nutricional en beneficio de los menores de edad.

Cabe señalar que, en lo que va del 2025, se atendió a 4.275 niños y niñas menores de 5 años de Loreto, Ucayali y Puno.