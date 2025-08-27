En el sentido de sur a norte, un camión de carga pesada que transportaba un contenedor quedó atascado bajo un puente en la Vía Expresa, a la altura de la av. 28 de julio, en el Cercado de Lima.

El incidente se produjo alrededor de las 6:30 a. m. de hoy miércoles 27 de agosto , en plena hora punta, ocasionando largas filas de vehículos y la molestia de los conductores que se dirigían hacia el Centro de Lima.

Ante la situación, la Policía Nacional implementó un plan de desvío para descongestionar la zona mientras se realizaban los trabajos para liberar al camión que quedó atrapado bajo la estructura.

Conductores que transitaban por el área expresaron su malestar por el retraso en sus trayectos, atribuyendo el hecho a la irresponsabilidad del conductor de la unidad pesada, quien no habría respetado las normas sobre la altura permitida para circular por la vía expresa, que alcanza los 4 metros.

No se reportaron heridos y las autoridades de transporte iniciaron las investigaciones correspondientes y un peritaje técnico a fin de determinar las condiciones en las que se produjo el accidente.

