A fin de protegerlos de enfermedades diarreicas y respiratorias, así como de la anemia, los niños deben recibir lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad. Luego, las madres pueden darles otro tipo de alimentos, incluso seguir con una lactancia prolongada. Lo que se busca es que los niños obtengan un buen crecimiento hasta los 2 años.

“Es muy importante esta etapa, ya que es cuando donde se originan los problemas. Uno de ellos es la anemia. A partir de los 6 meses, empezamos a notar la prevalencia y frecuencia de este mal”, indicó a El Comercio Saby Mauricio, exdecana del Colegio de Nutricionistas del Perú.

La ingesta de sal y azúcar no es adecuada para los menores de 2 años, porque sus riñones todavía no están preparados para ciertos tipos de metabolismo. “Podemos darles plátano de la isla aplastado, ya que los niños aún no tienen dientes a esa edad. Hay que tener en cuenta también que cuando comienzan a ingerir otros alimentos es probable que se estriñan debido a la falta de fibra en su alimentación. Para esto, se les puede dar, de preferencia, jugo de granadilla. Se puede probar luego con la papaya o el melocotón”, dijo la especialista y también directora de Nutrición Humana de la Universidad Privada Norbert Wiener.

Una alimentación saludable debe contener productos energéticos (menestras, cereales, tubérculos), constructores (lácteos y carnes) y protectores (frutas y verduras). Estos deben ser introducidos poco a poco en la dieta de los niños en forma de papilla.

Julie Mariaca, nutricionista del Ministerio de Salud (Minsa), resaltó que desde los 6 meses de vida del niño se debe tomar en cuenta la consistencia, cantidad y calidad de los alimentos. “La idea es que el niño no deje de lactar en los primeros 6 meses, sino la reserva de hierro en su organismo se perdería pronto y puede comenzar un problema de anemia”, explicó.

—Peso y crecimiento— Algunos niños a los 6 meses no han ganado el peso suficiente, lo que impide su adecuado crecimiento. “Nos hacen creer que si somos pequeños es porque nuestros padres lo son, pero los nutricionistas sabemos que solo un 30% es un factor genético, el otro 70% son factores externos, y entre ellos está la alimentación”, dijo.

Recomienda que se le agregue una cucharadita de aceite vegetal a la papilla para completar la cantidad de grasas que debe consumir el niño.

—Alimentos para la mamá— Luego de dar a luz, las madres todavía tienen un mes para seguir suplementándose con hierro y así prevenir la anemia. Asimismo, deben llevar un control mensual y someterse a un examen de hemoglobina. Si se detecta anemia, es necesario llevar un tratamiento con pastillas de hierro, además de una alimentación rica en este mineral.

En tanto, los nutrientes que requieren las madres durante la lactancia son las proteínas, ya que necesitan una mayor producción de leche.