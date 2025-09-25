Un temblor de magnitud 5.2 se registró en la tarde de este jueves 25 de setiembre en el departamento de Tacna, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales oficiales.

El sismo ocurrió a las 1:11 p.m. y su epicentro se localizó a 181 kilómetros al sur de la ciudad.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 121 kilómetros y una intensidad de III.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0644

Fecha y Hora Local: 25/09/2025 13:11:44

Magnitud: 5.2

Profundidad: 121km

Latitud: -19.58

Longitud: -69.78

Intensidad: III Tacna

Referencia: 181 km al S de Tacna, Tacna - Tacna — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 25, 2025

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y de los gobiernos locales no han reportado daños personales ni materiales después del sismo ocurrido este mediodía.

Mochila de emergencia ante sismos

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recuerda a la ciudadanía la importancia de contar con una mochila de emergencia en todo momento. Esta debe contener alimentos no perecibles como atún, galletas, frutos secos, caramelos, botellas de agua, así como dinero en monedas y artículos específicos para bebés o adultos mayores.

También debe incluir un botiquín de primeros auxilios con vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos, bolsas de basura, mantas, cuerdas, linterna, radio o silbato, entre otros elementos clave para afrontar un desastre natural.