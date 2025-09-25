Un temblor de magnitud 5.2 se registró en la tarde de este jueves 25 de setiembre en el departamento de Tacna, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales oficiales.
LEE TAMBIÉN: General Arriola niega filtraciones desde la Policía Nacional del Perú durante captura de ‘El Monstruo’
El sismo ocurrió a las 1:11 p.m. y su epicentro se localizó a 181 kilómetros al sur de la ciudad.
El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 121 kilómetros y una intensidad de III.
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y de los gobiernos locales no han reportado daños personales ni materiales después del sismo ocurrido este mediodía.
Mochila de emergencia ante sismos
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recuerda a la ciudadanía la importancia de contar con una mochila de emergencia en todo momento. Esta debe contener alimentos no perecibles como atún, galletas, frutos secos, caramelos, botellas de agua, así como dinero en monedas y artículos específicos para bebés o adultos mayores.
MIRA: ‘El Monstruo’ ofreció 1 millón de dólares a la policía tras ser capturado en Paraguay
También debe incluir un botiquín de primeros auxilios con vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos, bolsas de basura, mantas, cuerdas, linterna, radio o silbato, entre otros elementos clave para afrontar un desastre natural.
TE PUEDE INTERESAR
- Condenan a 10 años de cárcel a hermano y expareja de ‘Yojairo’, brazo armado de ‘El Monstruo’
- Disputa por reapertura de Mercado N°1 de Surquillo: ¿Cuál será el destino de este recinto tras fallo judicial?
- Familiares buscan en Máncora a filósofo y músico colombiano con demencia senil tras aparecer en video de TikTok
- ¿Un vehículo invadió el espacio del aeropuerto sin autorización?: la historia detrás del caso
- Alias ‘la Patrona’, pareja de Erick Moreno ‘el Monstruo’, fue recluida en penal de Chorrillos
Contenido sugerido
Contenido GEC