El defensor ambiental katakaibo Benjamin Flores Ríos fue asesinado en su vivienda situada en la comunidad nativa de Mariscal Cáceres, ubicada en el distrito y provincia de Padre Abad, en Ucayali. La Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), que representa a 15 pueblos indígenas amazónicos, confirmaron el hecho y solicitaron una investigación inmediata, así como protección para su familia.

La Federación Nativa de Comunidades Kakataibos (Fenacoka) manifestó que Flores Ríos fue amenazado desde hace un par de semanas por cocaleros, debido a que como agente municipal defendía el territorio de su comunidad ante el avance de actividades ilícitas.

Así, confirmaron que el crimen se perpetró ayer domingo 17 de diciembre, a las 22:00 horas, aproximadamente, cuando descasaba en su casa.

“Desde ORAU y FENACOKA expresamos nuestra más profunda condolencia a los familiares, a la comunidad y al pueblo Katakaibo por el cobarde y cruel asesinato y pérdida irreparable de su líder, quien venía luchando por el cuidado del territorio integral de su comunidad, para que no ingresaran los invasores a su territorio”, expresaron ambas organizaciones indígenas.

En el comunicado también criticaron que las acciones del Estado solo se produzcan después de ocurridos los asesinatos de líderes indígenas y anunciaron que tomarán medidas radicales de autoprotección.

“Estamos seguros que ahora, recién, se desplazarán las autoridades policiales, judiciales y el Ministerio Público, que en cada reunión solo saben decir que no hay presupuesto. Estamos cansados de la indolencia del Estado. No permitiremos más asesinatos de nuestros líderes. Tomaremos nuestra medida radical de autoprotección. No nos queda otra cosa que defendernos de manera organizada y colectiva” , se lee en el pronunciamiento público.

En ese contexto, han instado nuevamente al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo a destinar presupuesto para la protección de los defensores ambientales.

Con este nuevo crimen, suman 33 los líderes asesinados asesinados por proteger sus territorios durante los últimos 10 años, según las estadísticas de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).