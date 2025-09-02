El expresidente Alejandro Toledo fue condenado a 20 años y medio de prisión al ser hallado culpable de los delitos de colusión y lavado de activos en octubre pasado. (Foto: Poder Judicial)
Redacción EC
Alejandro Toledo seguirá cumpliendo su condena por el caso Interoceánica en el penal Barbadillo, luego que el Poder Judicial rechazara su pedido para variar su prisión efectiva por un arresto domiciliario.

La defensa legal del expresidente había solicitado formalmente que se anule .

LEE TAMBIÉN: PJ declara “rebelde” a Eliane Karp : ¿Cuál es la situación del proceso para que sus bienes y los de Alejandro Toledo pasen al Estado?

La apelación, evaluada por la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, aseguraba que el juez había interpretado erróneamente el Código Procesal Penal y el Código Penal, alegando normas que le hubieran permitido acceder a este beneficio por sus problemas de salud.

Mientras tanto, el Ministerio Público se opuso recordando que Toledo Manrique fue condenado a 20 años y medio de prisión por el caso Interoceánica Sur y que se dispuso que cumpla de forma provisional su pena mientras se confirmar.

Ante estos argumentos, la sala determino que la ley que alega la defensa de Alejandro Toledo es posterior a la emisión de la sentencia, lo que impide que este tipo d incidentes permitan ejecutar una variación de prisión efectiva.

La resolución del Poder Judicial confirma finalmente la resolución de mayo de este año que había desestimado el pedido de sustitución de prisión efectiva por arresto domiciliario por el caso de lavado de activos y otros delitos en agravio del Estado.

