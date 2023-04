El excandidato presidencial Daniel Urresti se mostró “absolutamente convencido” de que la Corte Suprema de Justicia le dará la razón en la apelación que presentó contra la sentencia de 12 años de prisión efectiva que recibió por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

A través de un pronunciamiento publicado en su cuenta en Twitter, saludó que por fin haya sido notificado del fallo del Poder Judicial y que eso, en la práctica, significa que recién, a partir de ahora, podrá ejercer su defensa, oficialmente.

Urresti Elera reiteró su inocencia y aseguró que los jueces “han procedido con una irresponsabilidad y negligencia impresionantes” en el cómputo de la condena, pues se le dictaron 12 años de prisión, pero la misma vence el 11 de abril del 2033.

“Si este error descomunal fue cometido en el corazón de la sentencia, ¿quién me garantiza que no haya otros errores tan o más graves? ¿Quién me garantiza que no haya otros errores tan o más graves? ¿Quién me garantiza que hayan estudiado y analizado el caso a profundidad? ¿Quién me asegura que hayan visto realmente las pruebas sobre mi inocencia? Más aún: ¿quién me asegura que hayan detectado las tremendas contradicciones de la ‘principal testigo del crimen’, Ysabel Rodríguez Chipana?”, expresó.

“Como siempre lo he dicho, yo estoy preparado hasta para ser prisionero de guerra. Pero al mismo, estoy dispuesto a pelear a muerte contra la injusticia y el abuso, y defender mis derechos en todos los fueros posibles. Mi defensa legal ya está preparando el recurso de nulidad de la sentencia y estoy absolutamente convencido de que la Corte Suprema me dará la razón”, sentenció.

— Daniel Urresti (@DanielUrresti1) April 18, 2023

Como se recuerda, el pasado 13 de abril Daniel Urresti fue condenado a 12 años de cárcel por el crimen del periodista Hugo Bustíos , corresponsal de la revista Caretas, ocurrido el 24 de noviembre de 1988.

Por ocho horas, la Tercera Sala Penal Liquidadora Transitoria leyó su resolución hasta la madrugada del jueves. En esta estableció que Urresti atacó con disparos a Bustíos y al también periodista Eduardo Rojas junto con otros militares, y luego detonó un artefacto explosivo sobre el cuerpo del primero.

La sala juzgó a Urresti como coautor del delito de asesinato, bajo la circunstancia agravada de alevosía. Por ello, ordenó que sea internado en un penal. La fiscalía quedó conforme con la resolución, aunque había solicitado 25 años de prisión.