Delia Espinoza fue inhabilitada por 10 años de la función pública por el Congreso. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Redacción EC

La Tercera Sala Constitucional de Lima del Poder Judicial admitió a trámite una demanda de amparo presentada por , suspendida fiscal de la Nación, con la que busca anular la inhabilitación por diez años impuesta por el el 5 de diciembre del 2025.

La sala constitucional determinó que el recurso presentado cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en la normativa procesal vigente. Por esto, programó una audiencia única virtual para el próximo 9 de marzo a las 8:30 a.m., fecha en la que se evaluarán los fundamentos de la magistrada contra la decisión del Parlamento.

La pretensión principal de Espinoza es obtener la nulidad e ineficacia de las Resoluciones Legislativas N.º 007-2025-2026-CR y N.º 008-2025-2026-CR. Asimismo, la demanda exige su inmediata reposición en los cargos de fiscal de la Nación y fiscal suprema titular, junto con el reconocimiento de sus derechos, prerrogativas y el pago de beneficios económicos que dejó de percibir debido a la sanción.

La inhabilitación del Congreso se fundamentó en una presunta infracción constitucional y la supuesta comisión de delitos como abuso de autoridad y prevaricato, derivados de la aprobación de un reglamento de actuación fiscal.

Según la acusación legislativa, dicho documento contravenía la Ley 32130, la cual devuelve a la Policía Nacional el rol operativo y la investigación material del delito en la etapa preliminar.

Tras la admisión del recurso, el Poder Judicial ha notificado al procurador público del Congreso para que responda a la demanda en un plazo de diez días.

