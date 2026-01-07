La Tercera Sala Constitucional de Lima del Poder Judicial admitió a trámite una demanda de amparo presentada por Delia Espinoza, suspendida fiscal de la Nación, con la que busca anular la inhabilitación por diez años impuesta por el Congreso de la República el 5 de diciembre del 2025.

La sala constitucional determinó que el recurso presentado cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en la normativa procesal vigente. Por esto, programó una audiencia única virtual para el próximo 9 de marzo a las 8:30 a.m., fecha en la que se evaluarán los fundamentos de la magistrada contra la decisión del Parlamento.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

La pretensión principal de Espinoza es obtener la nulidad e ineficacia de las Resoluciones Legislativas N.º 007-2025-2026-CR y N.º 008-2025-2026-CR. Asimismo, la demanda exige su inmediata reposición en los cargos de fiscal de la Nación y fiscal suprema titular, junto con el reconocimiento de sus derechos, prerrogativas y el pago de beneficios económicos que dejó de percibir debido a la sanción.

La inhabilitación del Congreso se fundamentó en una presunta infracción constitucional y la supuesta comisión de delitos como abuso de autoridad y prevaricato, derivados de la aprobación de un reglamento de actuación fiscal.

Según la acusación legislativa, dicho documento contravenía la Ley 32130, la cual devuelve a la Policía Nacional el rol operativo y la investigación material del delito en la etapa preliminar.

Tras la admisión del recurso, el Poder Judicial ha notificado al procurador público del Congreso para que responda a la demanda en un plazo de diez días.