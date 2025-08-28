La fiscal suprema, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en la que la acusa de prevaricato y abuso de autoridad y pide que sea inhabilitada de la función pública por 10 años.

La acusación fue planteada ante el Congreso de la República por la defensa legal de Benavides representada por el abogado Juan Peña, donde acusa a la titular del Ministerio Público por infracción constitucional y los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

Denuncia constitucional de Patricia Benavides contra Delia Espinoza.

Por estos hechos, piden que se tramite tanto el antejuicio de la fiscal de la Nación que le corresponde por su investidura, y el juicio político para que pueda ser retirada del cargo.

Benavides pide en su acusación que Delia Espinoza pueda ser procesada por los dos delitos que le imputan y que sea inhabilitada por el Poder Legislativo por un plazo de 10 años para que no pueda ocupar cargos públicos.

Los hechos que le imputan a la fiscal de la Nación es el no haber acatado la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y los posteriores apercibimientos y pedidos para que se acate la restitución de Patricia Benavides dentro del Ministerio Público.

Además de esto, cuestionan que Espinoza haya formalizado el regreso de Benavides Vargas como fiscal suprema en una resolución con textos que consideran un “evidente proceder denigrante”.

“Se advierte que la denunciada, de modo sui generis, y lejos de precisar las razones jurídicas y fácticas que permiten ordenar o asignar el Despacho Fiscal respectivo de mi patrocinada, incurre en hacer una revelación de índole personal, con claro ánimo denigrante, de los mecanismos legales que la defensa de mi patrocinada interpuso”, asegura la acusación.

El abogado de Patricia Benavides exhorta a los congresistas que estos hechos sean “ejemplarmente sancionados” porque constituyen un actuar “humillante, discriminatorio y denigrante” por parte de la más alta autoridad del Ministerio Público.