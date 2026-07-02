El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, inauguró la tarde del miércoles 1 de julio el programa “Inducción para los senadores y diputados electos, periodo parlamentario 2026-2031”, y remarcó que esta nueva etapa constituye un hecho histórico orientado a reforzar la representación política y elevar la calidad de la legislación en favor de los ciudadanos.

En ese sentido, el titular del Parlamento indicó que los próximos legisladores asumirán “la gran responsabilidad de conformar el primer Congreso bicameral en más de treinta años”, por lo que el programa fue diseñado para dotarlos de las herramientas y conocimientos necesarios que les permitan desempeñar sus funciones desde el inicio de su gestión.

/ Victor Vasquez

Asimismo, señaló que la reforma que restableció la bicameralidad “no responde a una decisión circunstancial”, sino fruto de más de dos décadas de análisis constitucional, y que busca incorporar una segunda instancia para revisar y mejorar las leyes.

En ese contexto, Rospigliosi explicó que ambas cámaras tendrán funciones complementarias: la Cámara de Diputados iniciará el debate de los proyectos de ley y el Senado se encargará de revisarlos para mejorar su calidad.

“La fortaleza de la bicameralidad no reside en la supremacía de una cámara sobre la otra, sino en el diálogo institucional entre ambas”, destacó.

El presidente del Congreso exhortó a los parlamentarios electos a legislar con rigor técnico, sentido de Estado y plena conciencia del impacto de sus decisiones en la vida de los más de 34 millones de peruanos.

Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer la estabilidad política para promover el crecimiento económico y el desarrollo del país.

La jornada de inducción para los senadores y diputados electos continuará hasta el viernes 3 de julio.