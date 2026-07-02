Rospigliosi Capurro detalló que ambas cámaras cumplirán funciones diferenciadas y complementarias. Foto: Congreso
Rospigliosi Capurro detalló que ambas cámaras cumplirán funciones diferenciadas y complementarias. Foto: Congreso
/ Victor Vasquez
Por Redacción EC

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, inauguró la tarde del miércoles 1 de julio el programa “Inducción para los senadores y diputados electos, periodo parlamentario 2026-2031”, y remarcó que esta nueva etapa constituye un hecho histórico orientado a reforzar la representación política y elevar la calidad de la legislación en favor de los ciudadanos.

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