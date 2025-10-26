El Congreso de la República iniciará su semana de representación parlamentaria, correspondiente al mes de octubre del presente año, del lunes 27 al viernes 31.

Así lo establece el documento enviado a los legisladores por el oficial mayor del Poder Legislativo, Giovanni Forno.

De esta manera, se dará cumplimiento a lo establecido en el inciso f del artículo 23 del reglamento del Congreso de la República.

En este se indica que la semana de representación consiste en cinco días laborables continuos al mes durante los cuales el parlamentario se traslada hasta su circunscripción electoral de procedencia, individualmente o en grupo.

En el caso de los representantes elegidos por la circunscripción electoral de los Peruanos Residentes en el Extranjero, estos deberán de consignar siete días calendario continuos en esa circunscripción.

En ese lapso los legisladores “deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria”.

Proselitismo durante semana de representación

En pleno periodo electoral, el Congreso de la República aprobó un dictamen que habilita a los legisladores a realizar proselitismo durante las semanas de representación.

La iniciativa recibió 82 votos a favor, 23 en contra y ocho abstenciones, a pesar de que diversos especialistas en derecho electoral han advertido de sus riesgos.