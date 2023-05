El congresista Edwin Martínez (Acción Popular) se refirió a la elección de Josué Gutiérrez como nuevo titular de la Defensoría del Pueblo y afirmó que “no quedaba otra alternativa” para el cargo.

En declaraciones a Canal N, señaló que cambió su voto a último momento –iba a votar en rojo- y dijo que no se arrepiente de su decisión, la que calificó de “fugaz” y “momentánea”.

“Ha sido una decisión de último momento de la cual no me arrepiento. No estoy muy convencido de lo que he hecho, pero tomé una decisión así, fugaz. Conversé con Maricarmen (Alva), le pedí que marque en verde y es una decisión momentánea, espero no tener que arrepentirme luego. Se tenía que colocar un defensor del Pueblo, hubiese preferido mil veces que sea Riojas, pero no quedaba otra alternativa que Gutiérrez”, expresó.

“[¿El factor determinante fue: peor es nada?]. Sí. Reconozco mi toma de decisiones. No quedaba otra alternativa, hubiese habido otra, tal vez la elección hubiera sido diferente. Quedaba Gutiérrez y opté por votar por él”, agregó.

MIRA AQUÍ: Vladimir Cerrón felicita a su exabogado Josué Gutiérrez por su elección como defensor del Pueblo

Martínez también alegó que algo que influyó en su decisión de votar por Josué Gutiérrez fue que una de las trabajadoras de su despacho le dijo que era su “paisano”, por lo que cambió su voto de rojo a verde “en cinco segundos”.

“Yo estaba en rojo en ese momento. En cinco segundos tomé la decisión, tal vez medio romanticona porque una de las trabajadoras de mi despacho es de Huánuco, tiene cierto conocimiento de la trayectoria del defensor del Pueblo cuando era congresista, había ayudado a varias zonas allá”, subrayó.

“Me manda un mensajito: ‘parece que mi paisano va a ganar’. ‘¿Quién es tu paisano?’ Me dijo: ‘Josué Gutiérrez’. ‘Por ti lo voy a apoyar’”, añadió el parlamentario del partido de la lampa.

Declaraciones del congresista Edwin Martínez. (Video: Canal N)

Como se recuerda, con los votos de Fuerza Popular, el Pleno del Congreso eligió a Josué Gutiérrez, avalado por Perú Libre y exabogado de Vladimir Cerrón, como nuevo defensor del Pueblo .

Se trata también del aún asesor de la Comisión de Justicia que aprobó la ‘ley mordaza’ y ex vocero del Partido Nacionalista. Gutiérrez logró 88 votos de distintas bancadas incluyendo Acción Popular, Alianza para el Progreso y los bloques de izquierda.

En la hoja de vida que presentó ante el Congreso como aspirante a la defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez no consigna ninguna investigación en materia jurídica y en su formación académica señala que es “bachiller” en derecho de la Universidad de Huánuco.