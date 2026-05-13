Congresistas de diversas bancadas se pronunciaron sobre el caso de Francis Paredes, de la bancada Podemos Perú, involucrada en una investigación como parte de una supuesta organización criminal que también involucra a su hermana Rosa Paredes, y que conllevó una serie de allanamientos en Lima y Ucayali este 13 de mayo.

Ariana Orué, colega de Paredes de Podemos Perú, dijo que hasta el momento no han escuchado los descargos de la congresista al interior de la bancada.

“No ha habido una comunicación todavía como bancada, pero se supone que tiene que realizarse una debida investigación (...) Primero que se investigue con la mayor transparencia y que se puedan brindar todos los recursos para que se pueda dar esta investigación”; dijo a RPP.

En un comunicado publicado en redes sociales, Francis Paredes rechazó categóricamente cualquier imputación, acusación o señalamiento contra ella y su hermana, y dice que carecen de sustento y verdad.

Alex Paredes, de Somos Perú, dijo esperar que la legisladora se pronuncie “en su momento”. “No podemos adelantar juicios, sentencias. Simplemente que se desarrolle dentro del marco del Estado de derecho, que haya libertad para ejercer su derecho de defensa”.

Jorge Montoya, de Honor y Democracia, exigió que se activen las comisiones del Congreso a cargo de evaluar casos como estos, como Ética para proceder con la posible suspensión de Francis Paredes.

“Tienen que tomarse las acciones correctivas inmediatas. Si es que es cierta la denuncia, debería estar detenida o ponerse a disposición del juez para que decida si habrá prisión preventiva o no. La Comisión de Ética debería estar viendo la suspensión. Esas cosas hay que hacerlas rápido”, indicó ante la prensa.