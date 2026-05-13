Resumen
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Congresistas de diversas bancadas se pronunciaron sobre el caso de Francis Paredes, de la bancada Podemos Perú, involucrada en una investigación como parte de una supuesta organización criminal que también involucra a su hermana Rosa Paredes, y que conllevó una serie de allanamientos en Lima y Ucayali este 13 de mayo.
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