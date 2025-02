La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, solicitó directamente al Congreso que se restituya la detención preliminar en casos de no flagrancia al recordar que es una herramienta que evita la impunidad.

Esto lo hizo durante su exposición este martes en la mesa de trabajo convocada por el Parlamento y que fue encabezada por Eduardo Salhuana (APP) en la que participaron los ministros de Defensa, Walter Astudillo; del Interior, Juan José Santiváñez; y diversos congresistas.

“No puedo dejar de mencionar algunos temas sobre los cuales quiero llamar la atención, y es la necesidad de restituir la detención preliminar. Día que pasa, hora que pasa, se está perdiendo la posibilidad de encontrar a los autores de delitos”, resaltó la jueza suprema.

“Bien sabemos que la detención preliminar lo que busca es recopilar indicios porque evidentemente es un estado de sospecha, pero si nosotros no vamos a restituir la detención preliminar, perdemos esa gran oportunidad de que el hecho no quede impune”, agregó.

En diciembre pasado, la presidenta Dina Boluarte promulgó la ley del Congreso que eliminó la detención preliminar. Ante la ola de críticas del Poder Judicial, la Fiscalía y distintos sectores por el golpe a la lucha contra la criminalidad, el Parlamento dio marcha atrás y aprobó un dictamen que derogaba el cambio y restituía la vigencia de dicho mecanismo.

Sin embargo, el 13 de enero, el gobierno de Dina Boluarte decidió no promulgar la autógrafa y la devolvió al Congreso con observaciones, en el último día del plazo. Así es que recién la semana pasada (el 5 de febrero), la Comisión de Justicia acordó insistir en el texto, es decir en restituir la detención preliminar.

Ahora falta que el pleno del Congreso se reúna para ratificar la decisión, pero no hay voluntad política para reunir 78 firmas y convocar a una sesión extraordinaria, dado que el Legislativo se encuentra en receso hasta el 1 de marzo.

Durante su presentación en el Congreso, la titular del Poder Judicial señaló, además, que sostuvo reuniones con la Fiscalía de la Nación, así como con la comandancia general de la Policía Nacional.

Presidenta del Poder Judicial en mesa de trabajo

“Hago esta petición. No quiero irrogarme la representación de la Fiscalía de la Nación pero quiero manifestar que en esa línea de articulación me he reunido también con la comandancia general de la PNP y la Fiscalía de la Nación y en esa línea, estamos opinando de manera similar”, aseguró la titular del Poder Judicial.





Janet Tello cuestiona leyes que sobrecargan a la Corte Suprema

Janet Tello también incluyó en sus pedidos ante el Congreso la evaluación de la ley 32130 que, explicó, ha impactado severamente en la carga procesal de la Corte Suprema al permitir la apelación de autos de enjuiciamiento.

“Pueden cometerse algunos errores, sí, por supuesto, pero con una ley general en donde todos los autos de enjuiciamiento de cada persona que esté involucrada en un proceso penal pueda ser factible de ser apelada para que la instancia superior lo resuelva, ¿pueden imaginar esa situación? ¿Quién se va a quedar tranquilo con un auto de enjuiciamiento? Esto va a ser un caos, no va a tener solución. Realmente va a ser una hecatombe como ya lo viene siendo”, comentó.

Según Janet Tello, unas 100 causas que ya estaban listas para programar fecha de juzgamiento están siendo afectadas.

“Pido con todo respeto pero con toda firmeza. El presidente de la Sala Penal Suprema, el Dr. César San Martín, ha señalado que en octubre había 3 mil expedientes pendientes de resolverse en sede casatoria. Con el impacto de la ley 32130 que ha convertido la casación no en una medida excepcional sino en prácticamente una casación de oficio, todos los casos en los cuales se dicta una sentencia condenatoria con pena privativa de libertad también va a subir a la Corte Suprema [...] En enero del presente año 2025 el número ascendió a 14.500 causas. Díganme ustedes, ¿cinco magistrados podrán resolver 15 mil causas?”, expresó.